Macron pri Putinu: Zamrznil sem igro

Ruski mediji sicer poročajo, da so se na jugu Rusije danes začele nove vojaške vaje, v katerih sodelujejo raketni sistemi in oklepna vozila. Za zdaj ni jasno, ali gre za nov razvoj dogodkov ali so te vaje del dolgoročnih načrtov, ki jih je ruska vojska objavila konec lanskega leta. Foto: Reuters

"Moj namen je bil zamrzniti igro, preprečiti zaostritev in odpreti vrata novim perspektivam. Ta cilj je zame izpolnjen," je novinarjem v Kijevu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Macron. Glede Putinovega odziva je dejal, da ni "niti za trenutek pomislil", da bi lahko ta kakšne poteze sprejel že v ponedeljek.

Putin za kompromise, ki bodo ustrezali vsem

Putin, ki je od zveze Nato in ZDA zahteval po oceni Zahoda nesprejemljiva varnostna jamstva, je Macronu sicer v ponedeljek zatrdil, da bo naredil vse, da bi našli "kompromise, ki bodo ustrezali vsem".

Putin je ocenil, da določeni Macronovi predlogi "predstavljajo osnovo za nadaljnje korake" v smeri umiritve ukrajinske krize. Podrobnosti ni razkril. Foto: Reuters

Po navedbah Elizejske palače Macron med drugim predlaga zavezo obeh strani, da ne bosta sprožili nikakršnih novih vojaških akcij, začetek strateškega dialoga med njima ter obnovo mirovnega procesa za končanje konflikta s proruskimi separatisti na vzhodu Ukrajine. Dogovor naj bi tudi zagotovil umik 30 tisoč ruskih vojakov iz Belorusije takoj po koncu vojaških vaj, ki naj bi se začele ta četrtek.

Zelenski: Popuščanj ne bo

Predsednik Francije, ki trenutno predseduje Svetu EU, je prvi zahodni voditelj, ki se je po decembrski zaostritvi ukrajinske krize osebno sestal z ruskim voditeljem. Danes ga je čakala zahtevna naloga, da skuša v sprejetje kompromisov prepričati še ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Zelenski je po srečanju z Macronom v Kijevu izrazil pričakovanje, da bo kmalu prišlo do vrha z voditelji Rusije, Francije in Nemčije. Macron je dejal, da po pogovorih v Moskvi in Kijevu vidi pot naprej pri popuščanju napetosti.

"Pričakujemo, da bomo v bližnji prihodnosti lahko opravili nadaljnje pogovore med voditelji normandijske četverice," besede ukrajinskega predsednika povzema francoska tiskovna agencija AFP. Macron je ob tem sporočil, da se bodo svetovalci voditeljev normandijske četverice že v četrtek sestali v Berlinu.

"Zelo cenimo podporo Francije v procesu miroljubne ureditve v Donbasu,"" je dejal Zelenski in dodal, da si z Macronom delita poglede na izzive za Ukrajino in Evropo kot celoto.

V Kijevu so ob tem danes ponovili, da so odprti za dialog, konstruktivni in si želijo diplomatske rešitve, a ne nameravajo popustiti pri treh vprašanjih. Kijev ni pripravljen popusti pri vprašanju ozemeljske celovitosti Ukrajine, zavrača neposredne pogovore s separatisti in ne dovoli vmešavanja v svojo zunanjo politiko. Foto: Reuters

Da popuščanj ne bo, je na novinarski konferenci z avstrijskim, češkim in slovaškim kolegom – Alexandrom Schallenbergom, Janom Lipavskym in Ivanom Korčokom – poudaril ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Obenem je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA ocenil, da kljub diplomatskim prizadevanjem še naprej obstaja morebitna grožnja ruske invazije, medtem ko je trojica gostov soglasno izpostavila svojo solidarnost z Ukrajino.

Putin je Macrona v ponedeljek posvaril, da ga tudi v Kijevu čaka težka naloga. Po pogovorih Macrona z Zelenskim naj bi se francoski in ruski predsednik nato znova slišala. Poleg tega Macrona že nocoj pričakujejo v Berlinu, kjer bo o Ukrajini govoril z nemškim kanclerjem Olafom Scholzom in poljskim predsednikom Andrzejem Dudo.