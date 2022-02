Blinken znova pozval k umiku ruskih enot na meji z Ukrajino

State Department je po pogovoru po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavil, da je bil pogovor med Blinknom in Lavrovom namenjen obravnavi ameriških pisnih odgovorov na ruske varnostne zahteve. Rusija med drugim zahteva, da se zveza Nato ne bo širila na Ukrajino ali druge države nekdanje Sovjetske zveze.

Blinken je ruskemu zunanjemu ministru zagotovil, da so ZDA pripravljene nadaljevati izmenjavo stališč z Rusijo o skupnih varnostnih skrbeh tako na dvostranski ravni kot skupaj z zavezniki. Znova je tudi izrazil ameriško zavezo ukrajinski suverenosti in ozemeljski celovitosti kakor tudi pravici držav, da se same odločajo o zunanji politiki in zavezništvih. Znova je tudi opozoril, da bo nadaljevanje ruske invazije na Ukrajino soočeno s hitrimi in resnimi posledicami.

Lavrov je potrdil, da so se ZDA pripravljene na nadaljnje pogovore z Rusijo o varnostnih skrbeh. Hkrati je dodal, da bo Rusija še naprej vztrajala pri svojih zahtevah, vključno z zahtevo, naj se Zahod drži svojih varnostnih obveznosti. "Blinken se je strinjal, da so to teme za nadaljevanje razprave," je dejal vodja ruske diplomacije.