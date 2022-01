Ukrajinski predsednik pozval Zahod: Ne ustvarjajte panike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne potrebujemo te panike," je dejal Volodimir Zelenski. Kopičenje ruskih enot na meji z Ukrajino po njegovih besedah ni nič večja grožnja, kot je bilo podobno kopičenje ruske vojske lani spomladi. Ob tem je opozoril na potrebo po "stabilizaciji" že tako prizadetega ukrajinskega gospodarstva.

"Zaradi vseh teh signalov, da bo jutri vojna, tudi s strani spoštovanih voditeljev držav, ki pravijo le, da bo jutri vojna. To je panika – koliko bo to stalo našo državo?" se je vprašal ukrajinski predsednik. Dodal je, da je "večja grožnja za Ukrajino (...) destabilizacija znotraj države".

Zahod je posvaril Moskvo, v primeru napada jih čakajo hude sankcije

Do izjav Zelenskega prihaja prav v času, ko Zahod svari pred morebitno rusko invazijo na Ukrajino. Po navedbah Zahoda je Rusija vzdolž meje z Ukrajino namestila več kot sto tisoč vojakov. Hkrati je Zahod Moskvo že posvaril pred hudimi sankcijami, če si bo Kremelj drznil napasti Ukrajino.

ZDA, Velika Britanija in Avstralija so si nazadnje nakopale jezo Kijeva, ko so družinam svojih diplomatov ukazale, naj zapustijo Ukrajino.

Ukrajina se od leta 2014, ko je Rusija priključila polotok Krim, na vzhodu države spopada s proruskimi skrajneži. Spopadi so doslej zahtevali več kot 13 tisoč življenj.