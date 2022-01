Na oblast v Ukrajini proruski voditelj? London: Rusija mora umiriti razmere

Moskva je trditve Londona zavrnila kot dezinformacije in pozvala London, naj "neha širiti neumnosti". Rusko zunanje ministrstvo je na Twitterju objavilo, da so dezinformacije, ki jih širi britanska vlada, še en znak, da so "članice Nata pod vodstvom anglo-saksonskih narodov tiste, ki stopnjujejo napetosti okoli Ukrajine". Na fotografiji ukrajinski vojak na frontni liniji blizu vasi Zaitseve v regiji Donetsk.

Moskva je trditve Londona zavrnila kot dezinformacije in pozvala London, naj "neha širiti neumnosti". Rusko zunanje ministrstvo je na Twitterju objavilo, da so dezinformacije, ki jih širi britanska vlada, še en znak, da so "članice Nata pod vodstvom anglo-saksonskih narodov tiste, ki stopnjujejo napetosti okoli Ukrajine". Na fotografiji ukrajinski vojak na frontni liniji blizu vasi Zaitseve v regiji Donetsk. Foto: Reuters

Na britanskem zunanjem ministrstvu so v soboto zvečer objavili, da imajo podatke, da namerava ruska vlada v Kijevu na čelo države postaviti proruskega voditelja ter da bi lahko bil potencialni kandidat nekdanji ukrajinski poslanec Jevgenij Murajev. Dodali so, da so bili nekateri, ki so bili v stiku z ruskimi obveščevalci, "nedavno vključeni v načrte za napad na Ukrajino", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lastnik televizije, ki predvaja prorusko propagando

Murajev je izgubil mandat v ukrajinskem parlamentu, ko njegovi stranki na volitvah leta 2019 ni uspelo preseči petodstotnega praga za vstop v ukrajinski parlament. Je lastnik ukrajinske televizijske postaje Naš, ki si jo regulatorji prizadevajo zapreti že od lani in jo obtožujejo, da predvaja prorusko propagando.

London je poleg Murajeva navedel še štiri ukrajinske politike, to so nekdanja predsednika ukrajinske vlade Mikola Azarov in Sergij Arbuzov, nekdanji vodja urada predsednika države Andrij Klujev ter nekdanji namestnik sekretarja ukrajinskega nacionalnega sveta za varnost in obrambo Vladimir Sivkovič.

Rusija naj zaključi s kampanjo agresije

Britansko zunanje ministrstvo sicer ni objavilo drugih podrobnosti o dokazih za svoje trditve. Je pa britanska ministrica za zunanje zadeve Liz Truss dejala, da objavljene informacije osvetljujejo obseg ruskih dejavnosti, kateri namen je podreditev Ukrajine, in so vpogled v način razmišljanja Kremlja.

NEW: We will not tolerate Kremlin plot to install pro-Russian leadership in Ukraine.



The Kremlin knows a military incursion would be a massive strategic mistake & the UK and our partners would impose a severe cost on Russia. https://t.co/XfxSlQqMt9 — Liz Truss (@trussliz) January 22, 2022

"Rusija mora umiriti razmere, končati svoje kampanje agresije in dezinformacij ter slediti poti diplomacije," je še pozvala britanska ministrica.

V Washingtonu je tiskovna predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost Emily Horne v odzivu na domnevno rusko zaroto dejala, da je to "zelo skrb vzbujajoče". "Ukrajinski narod ima suvereno pravico, da odloča o lastni prihodnosti," je dejala in dodala, da ZDA podpirajo demokratično izvoljene partnerje v Ukrajini.