Nakopičili desettisoče vojakov. Smo na pragu ruske invazije na Ukrajino?

"Pripravljeni smo napredovati za pogajalsko mizo, pripravljeni smo tudi sprejeti potrebne in ustrezne ukrepe za obrambo naših zaveznikov, za podporo partnerjev in odločen odgovor na morebitno agresijo," je v četrtek dejal Jake Sullivan, ameriški svetovalec za nacionalno varnost in dodal, da ZDA ne verjamejo, da se je Rusija odločila za napad na Ukrajino, vendar je na to vseeno pripravljena. Reševanje ukrajinske krize sicer v diplomatskih vrstah teče že od ponedeljka, a konkretnih rešitev ni.

Združene države Amerike ne verjamejo, da se je Rusija odločila za napad na Ukrajino, vendar je na to vseeno pripravljena in namerava braniti zaveznice, je novinarjem povedal Sullivan po tednu dni pogovorov med ZDA, zaveznicami in Rusijo.

V Moskvi invazijo na Ukrajino zanikajo

Rusija je po trditvah ZDA na meji z Ukrajino nakopičila več deset tisoč vojakov in zahteva jamstva, da se zveza Nato ne bo širila naprej proti njenim mejam. Moskva zanika naklep o invaziji na Ukrajino.

With Russian troops on its borders, Ukraine is pressing to become a member of NATO. But President Biden and European leaders are not ready for that step. Here's why. https://t.co/EH5NEBg0cq — The New York Times (@nytimes) January 13, 2022

"Obveščevalna skupnost ni sprejela ocene, da se je Rusija odločila za vojaško smer ukrepanja v Ukrajini. Kot stvari stojijo sedaj, ima Rusija priložnost, da pride za mizo," je po navedbah STA dejal Sullivan.

Namestnik ruskega obrambnega ministra Sergej Rjbakov, ki je vodil pogajanja z namestnico ameriškega državnega sekretarja Wendy Sherman v Ženevi, je v četrtek sicer dejal, da lahko Rusija pošlje svoje sile v Venezuelo ali na Kubo.

Sullivan je to označil za bahanje in dodal, da Rusija med pogajanji tega ni omenjala. "Če se bo Rusija pomaknila v to smer, bomo mi s tem odločno opravili," je dejal Sullivan. Rjbakove besede so obudile spomine na kubansko jedrsko krizo, ko je Sovjetska zveza leta 1962 namestila jedrske rakete na Kubi. ZDA pa so uvedle pomorsko blokado Kube.

Pogajanja in reševanje ukrajinske krize že ves teden, a rešitev ni

Zunanji ministri EU ta konec tedna na neformalnem zasedanju v francoskem Brestu razpravljajo o zaostrovanju napetosti zaradi kopičenja ruskih sil ob in v Ukrajini. Od začetka tedna sicer potekajo pogovori zahodnih partneric z Rusijo v različnih formatih, ki pa za zdaj niso zagotovili preboja.

Teden diplomatskih prizadevanj za rešitev ukrajinske krize se je začel v ponedeljek v Ženevi s pogovori ZDA in Rusije. V sredo je bilo v Bruslju srečanje 30 članic zveze Nato in Rusije, v četrtek pa so se o tem pogovarjali na Dunaju v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell zavrača kritike, da Evrope ni za pogajalsko mizo, češ da se te dni z ZDA zelo tesno usklajujejo na vseh ravneh, da so stiki boljši kot kdaj koli. Ob tem poudarja, da imajo zagotovila, da ne bo nikakršnih odločitev o evropski varnosti brez tesnega sodelovanja z Evropo.

Gostitelj srečanja, francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je v Brestu izrazil optimizem, da bo mogoče oživiti normandijski format, v okviru katerega razpravljajo Rusija, Ukrajina, Francija in Nemčija. Doslej je bilo šest srečanj v tem formatu, prvo junija 2014 v Normandiji, zadnje decembra 2019 v Parizu.

Na pogovorih v Brestu sodeluje tudi slovenski zunanji minister Anže Logar, ki je izrazil upanje, da bo unija marca sprejela strateški kompas, skupno vizijo krepitve obrambnih zmogljivosti, ki naj bi zavarovala njene politične in gospodarske interese.

Kibernetski napad na spletne strani vlade

Tuji mediji medtem poročajo o kibernetskem napadu na več spletnih strani ukrajinske vlade, so sporočili iz ukrajinskega zunanjega ministrstva. Odgovornost za napad še ni znana.