Putin: Po razpadu Sovjetske zveze sem vozil taksi

"Potreboval sem dodaten denar, zato sem po službi vozil taksi," je v dokumentarcu Rusija, novejša zgodovina razkril ruski predsednik Vladimir Putin. Kot poroča Reuters, je Putin dodaten denar služil kot taksist v času po razpadu Sovjetske zveze v začetku 90. let preteklega stoletja. "Neprijetno mi je govoriti o tem, vendar če sem iskren, sem bil primoran biti taksist," je še dejal Putin, ki je sicer v preteklosti razpad Sovjetske zveze označil za tragedijo in "največjo geopolitično katastrofo 20. stoletja".

"Humanitarna tragedija"

"Rusija se je spremenila v popolnoma drugo državo. Vse, kar smo gradili več kot tisoč let, smo izgubili," je v dokumentarcu še dejal Putin. Po njegovih besedah je zaradi razpada nekdanje velesile največ izgubilo 25 milijonov Rusov, ki so se znašli v drugih državah, ki so postale neodvisne. "To je bila velika humanitarna tragedija," je dejal Putin.

Putin pripravlja Rusijo za napad na Ukrajino?

Izjave Putina pa danes že povzema večina medijev zahodnih držav, ki opozarjajo, da gre za novo dejanje v pripravah na invazijo Ukrajine. Putin je namreč v preteklih mesecih, odkar je Ukrajina začela obtoževati Kremelj, da pripravlja invazijo, večkrat spregovoril o tem, da je Ukrajina bila del Rusije v času Sovjetske zveze ter da v Ukrajini živi veliko Rusov. Zato zahodni mediji besede Putina vidijo tudi v kontekstu včerajšnjega srečanja držav G7, ki so Rusijo opozorile pred invazijo na Ukrajino.