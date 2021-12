Iz Facebooka so sporočili, da so ukinili večje število lažnih profilov "novinarjev" in "aktivistov", ki jih je ustvarila beloruska KGB.

Beloruska vohunska agencija KGB je prek lažnih profilov na družbenem omrežju Facebook izmišljenih "novinarjev" in "aktivistov" širila laži o dogajanju na meji med Belorusijo in Poljsko ter posledično želela povečati nemire med migranti in poljsko policijo, poroča Euronews. Belorusi so za ustvarjanje lažnih profilov uporabljali tudi rešitve umetne inteligence. "Čeprav so osebe, ki so ustvarjale te profile, zelo dobro poskrbele, da je ostalo malo sledi, nam je uspelo ugotoviti, da gre za zaposlene pri beloruski KGB," so zapisali pri Facebooku.

KGB je s svojimi objavami na Facebooku nagovarjal Evropejce in prebivalce Bližnjega in Srednjega vzhoda. Objave so bile večinoma v poljščini, angleščini in kurdščini. Facebook je zato odstranil 41 osebnih profilov, pet skupin in štiri profile na Instagramu, ki so jih povezali z belorusko KGB.

Lažni migranti

So pa na Facebooku potrdili obstoj množice drugih profilov na Poljskem delu spletnega družabnega omrežja, ki so poskušali netiti nemire na meji med obema državama. Kdo je stal za lažnimi profili, ki so se predstavljali kot migranti, jim na Facebooku ni uspelo odkriti.

"Migranti" so prek Facebooka delili svoje negativne izkušnje o Poljski in Evropski uniji na splošno. Lažni migranti so se v svojih zapisih osredotočali predvsem na poljsko in evropsko protimigranstko politiko ter na delovanje neonacističnih skupin na Poljskem. Facebook je zaradi lažnih migrantov odstranil 31 osebnih profilov, štiri skupine, dva dogodka in štiri profile na Instagramu.