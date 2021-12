Ruska vojska na meji z Ukrajino: jim grozi invazija?

Napetosti zaradi konflikta med Ukrajino in proruskimi separatisti se v zadnjih dneh stopnjujejo. Iz Rusije so danes sporočili, da so pridržali tri ukrajinske vohune, eden med njimi naj bi načrtoval napad z eksplozivom. Osrednja tema pogovorov na današnjem zasedanju zunanjih ministrov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) v Stockholmu naj bi bila tudi ukrajinska kriza, saj skrbi povzroča zbiranje ruskih vojakov na meji.

Osrednja tema ministrskega zasedanja, ki se ga bo udeležil tudi zunanji minister Anže Logar, bo po napovedih ukrajinska kriza zaradi zbiranja ruskih vojakov na meji, o čemer se bosta ob robu zasedanja ločeno srečala ameriški državni sekretar Antony Blinken in ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

V Natu pripravljeni, Rusi očitke za napad zavračajo

Blinken je že v sredo v Rigi na zasedanju zunanjih ministrov zveze Nato izpostavil globoko zaskrbljenost zaradi dokazov o načrtih Rusije za uporabo sile proti Ukrajini in poudaril odločenost članic zveze Nato, da v tem primeru ostro ukrepajo, tudi z gospodarskimi sankcijami, kakršnih do zdaj še niso uporabile.

Nato je po Blinknovih navedbah pripravljen še naprej podpirati Ukrajino, pri čemer pa tudi Kijev poziva k zadržanosti.

#UPDATE The Kremlin says that Ukraine's stated goal of retaking Crimea -- which Moscow seized in 2014 -- amounts to a "direct threat" to Russia pic.twitter.com/NhGfZK8KY3 — AFP News Agency (@AFP) December 2, 2021

Moskva, ki si je leta 2014 priključila ukrajinski polotok Krim, sicer vztrajno zavrača očitke, da načrtuje napad, Natu pa očita, da namerno spodbuja napetosti.

The Kremlin has voiced concern about what it described as the belligerent rhetoric of the Ukrainian leadership, saying it raises concerns about a possible escalation of fighting in a separatist conflict in eastern Ukraine. https://t.co/2pCldZ4bYg — AP Europe (@AP_Europe) December 2, 2021

Ukrajinski vohun načrtoval napad z eksplozivom

Med tem so iz Rusije sporočili, da so pridržali tri ukrajinske vohune, med njimi enega, ki naj bi načrtoval napad z eksplozivom. Iz ruske obveščevalne službe FSB niso razkrili, kje in kdaj naj bi pridržala Ukrajince.

Dva od domnevnih vohunov, oče in sin, sta bila agenta ukrajinske obveščevalne službe SBU. Po navedbah FSB sta odpotovala v Rusijo, da bi zbirala informacije ter fotografirala in snemala strateško pomembna podjetja in objekte prometne infrastrukture.

Domnevna vohuna sta priznala, da ju je rekrutirala SBU, ki jima je ponudila deset tisoč dolarjev, so še sporočili iz FSB.

Tretji Ukrajinec, ki naj bi načrtoval izvedbo napada, je bil "rekrutiran in je deloval po navodilih" vodilnega ukrajinskega obveščevalca, so v izjavi še navedli pri FSB: "Napad je bil načrtovan z detonacijo dveh improviziranih eksplozivnih naprav s skupno maso 1,5 kilograma." V sporočilu niso navedli, kje in kdaj naj bi bil napad načrtovan.

V zadnjih letih, zlasti po poslabšanju odnosov z Zahodom zaradi priključitve Krima, se je v Rusiji povečalo število domnevnih primerov vohunjenja. Številni vključujejo Ukrajince, nekateri pa so povezani tudi s Poljsko in baltskimi državami, po navedbah STA še piše AFP.