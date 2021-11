Moskva: ZDA na meji vadijo napade z jedrskim orožjem na Rusijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA imajo uradno tri vrste strateških bombnikov: B-52 stratofortress, B-2 spirit (na fotografiji) in B-1B.

ZDA imajo uradno tri vrste strateških bombnikov: B-52 stratofortress, B-2 spirit (na fotografiji) in B-1B. Foto: Guliverimage

"V zadnjem mesecu je 10 strateških bombnikov z jedrskim orožjem opravilo približno 30 misij na meji z Rusijo v vzhodni Evropi," je včeraj v Pekingu dejal ruski minister za obrambo Sergej Šojgu, poroča Russia Today. "Vadili so uporabo jedrskega orožja proti Rusiji," trdi Šojgu, ki je tudi poudaril, da so se ameriški bombniki ruskemu zračnemu prostoru približali na največ 20 kilometrov.

"Rusija ne bo napadla Ukrajine"

"Zato je strateško sodelovanje med Rusijo in Kitajsko zelo pomembno predvsem v času, ko se verjetnost vojaškega spopada med geopolitičnimi silami hitro povečuje," je še dejal Šojgu. Po njegovih besedah Moskva sicer ne namerava izvesti vojaške invazije v Ukrajini, kar ji očitajo zahodne države in Nato. "Premik ruskih čet in vojaške opreme prek ozemlja Rusije je samo naša stvar," je dokaze Zahoda na pripravo invazije komentiral Šojgu.