Zunanja ministra ZDA in Francije o skrb vzbujajočih aktivnostih ruske vojske

Ameriški državni sekretar Antony Blinken in zunanji minister Francije Jean-Yves Le Drian sta govorila o skrb vzbujajočih aktivnostih ruske vojske na ozemlju in v bližini Ukrajine, so sporočili iz ameriškega State Departmenta. Obenem sta potrdila nadaljnjo neomajno zavezanost suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine.