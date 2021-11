"Ruska vojska vstopi v Kijev in razglasi prorusko Ukrajino"

Vojna med Rusijo in Ukrajino bi Kremlju prinesla več stroškov in nevšečnosti kot koristi. Tako trdi ruski thinkthank Valdai Club, ki ga na Zahodu smatrajo za podaljšano roko Kremlja in predsednika Rusije Vladimirja Putina. Pri Valdai Clubu so pripravili scenarij za rusko invazijo Ukrajine in njenih posledic za Rusijo.

"Invazija Ukrajine bi Rusiji prinesla preveč nevšečnosti. Zaradi tujih sankcij bi bilo na udaru rusko gospodarstvo, politična stabilnost vladavine Vladimirja Putina bi bila pod vprašajem, hkrati pa bi Rusija veliko izgubila v odnosih z drugimi nezahodnimi državami," je v svojem poročilu o morebitnih scenarijih vojne v Ukrajini zapisal programski direktor prokremeljskega thinkthanka Valdai Club Ivan Timofeev.

Kot poročajo zahodni mediji, je poročilo Timofeeva zgolj zadnji ukrep Kremlja v medijski vojni, s katero želi zmanjšati napetosti z Zahodom. Spomnimo, v zadnjih tednih, predvsem v času begunske krize na poljsko-beloruski meji, so zahodne države skupaj z Ukrajino obtoževale Kremelj, da razmišlja o invaziji svoje sosede.

Kako bi potekala invazija Ukrajine?

Čeprav Timofeev meni, da do invazije Ukrajine ne bo prišlo, je za Valdai Club pripravil najverjetnejši scenarij poteka vojaškega posega Moskve. Po njegovem mnenju bi Rusija napadla Ukrajino iz več smeri. Na vzhodu države Rusi hitro premagajo vojsko Ukrajine in obkolijo posamezne dele, ki se še upirajo. Preostanek vojske potisnejo proti zahodu države. Sledi prodor ruske vojske do reke Dneper in zavzetje prestolnice Kijev. "S padcem Kijeva se razglasi nova republika Vzhodna Ukrajina, ki jo Kremelj takoj prizna. Mejo med Zahodno in Vzhodno Ukrajino predstavlja reka Dneper," najverjetnejši scenarij invazije vidi Timofeev, ki ne pričakuje, da bi se Rusija odločila za prodor zahodno od Dnepra.

Vzhodna in Zahodna Ukrajina

Čeprav bi Rusija najverjetneje hitro opravila z ukrajinsko vojsko na vzhodu države, bi bila zmaga za Ruse še daleč. Zagotovo bi se ruski vojski z gverila taktiko posamezni deli Vzhodne Ukrajine še naprej upirali. V kolikor bi se Rusija res odločila, da zavzame samo vzhodni del države, bi iz neodvisnega Zahoda ves čas prihajala pomoč upornikov. Kljub temu pa scenarij dveh Ukrajin Rusiji prinaša tudi koristi. "Vse nasprotnike okupacije bi lahko z vzhodnega dela poslala v zahodni del in se s tem izognila krvavim čistkam," pravi Timofeev. Kljub temu pa bi Rusija vseeno verjetno imela težave z nadzorom oblasti v vzhodnem delu, čeprav je večina prebivalcev Kremlju trenutno naklonjena. "Vendar vojna lahko to hitro spremeni," poudarja Timofeev.

Pomoč Zahodnih držav

Če bi Rusija zavzela vzhodni del Ukrajine, bi iz članic NATA v Zahodno Ukrajino pričelo pritekali tehnološko napredno orožje. Zaenkrat ZDA in njene zaveznice Ukrajini ne želijo dati dostopa do najmodernejše oborožitve, vendar bi se to najverjetneje z invazijo spremenilo. "Rusija prihoda orožja v Zahodno Ukrajino ne bo mogla preprečiti in slednja bo skozi čas postajala vse močnejši nasprotnik," meni Timofeev.

Izolacija Rusije

V primeru invazije bi se Rusija znašla v diplomatski izolaciji. "Težko je verjeti, da bi katerakoli država podprla Rusijo," je zapisal Timofeev. V nasprotju s Krimom in Donbassom, kjer Rusi lahko delno upravičeno trdijo, da gre za državljansko vojno, je invazija prava vojna, kjer se spopadata dve vojski. "Rusija bi bila agresor. Njene aktivnosti bi bile brez potrebne legitimnosti," pravi Timofeev, ki tudi opozarja, da bi bila odgovornost za vse civilne žrtve na strani Rusije.

Sankcije proti Rusiji

ZDA, EU in zaveznice bi takoj po invaziji proti Rusiji uvedle dodatne gospodarske sankcije, ki bi seveda škodile tudi zahodnim državam. Vendar bi politiki zaradi invazije lažje opravičili svojim državljanom, zakaj so taki ukrepi nujno potrebni. "Med ukrepi bodo blokade vseh ruskih bank, prekinitev nakupov energentov in prekinitev vse trgovine z Rusijo. Ukrepi bi zdecimirali rusko gospodarstvo," meni Timofeev.

Destabilizacija Rusije

Invazija pa bi imela tudi velike posledice za Rusijo in njene politike. Rusi trenutno niso naklonjeni nobeni vojni in bi morebitne vojaške žrtve na ruski strani težko sprejeli. Skupaj z gospodarsko krizo zaradi sankcij Zahoda bi se oblast Kremlja znašla pred velikim izzivom. "Medtem ko so Rusi združitev s Krimom sprejeli z navdušenjem, pa bi invazijo na Ukrajino Kremelj svojim prebivalcem veliko težje opravičil," pravi Timofeev.