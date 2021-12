Putin vztraja: Rusija ima pravico braniti svojo varnost

Putin je na novinarski konferenci po srečanju z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom vztrajal, da vodi Rusija "miroljubno zunanjo politiko, vendar ima pravico braniti svojo varnost", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zavezništvu je nasprotno očital "očitno izzivalno" in "najmanj neprijateljsko" politiko do Rusije.

Putin ni jasno izrazil svojih namenov

Ali namerava vojake, ki jih Rusija že nekaj časa kopiči ob meji s svojo zahodno sosedo, dejansko poslati na ozemlje Ukrajine, se ni želel jasno izreči, češ da gre pri tem vprašanju dejansko za provokacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Je pa dejal, da bi bilo zgolj gledati, kako se zveza Nato vse bolj približuje Rusiji, "zločinska nedejavnost".

"Ne moremo dopustiti, da nas ne bi skrbela možnost sprejetja Ukrajine v zvezo Nato, saj bo temu nedvomno sledila namestitev vojaških kontingentov, oporišč in orožja, ki nas ogrožajo," je poudaril in dodal, da je širitev Nata na vzhod za Rusijo "zelo občutljivo" vprašanje.

"To je eno ključnih vprašanj, ko gre za ohranjanje varnosti Rusije na srednji in celo daljši rok. O tem smo ves čas govorili, tudi javno, in smo svarili svoje partnerje, da je za nas (širitev Nata) nesprejemljiva," je nadaljeval Putin. Tudi Bidnu je v torek povedal, da zahteva Moskva pravna jamstva Zahoda, da Ukrajina ne bo vstopila v Nato.

Putin: Pogovor z Bidnom je bil konstruktiven

"Seveda ima vsaka država pravico izbrati način zagotavljanja lastne varnosti, ki se ji zdi najbolj sprejemljiv. A to mora biti storjeno tako, da ne posega v interese drugih držav in ne spodkopava varnosti drugih držav," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass še dodal predsednik.

Putin je sicer pogovor z Bidnom danes označil kot konstruktiven, vsebinski in odkrit ter ocenil, da bosta z dialogom nadaljevala.

Biden je po navedbah Bele hiše Putina v torek posvaril, da bo odgovor Zahoda na morebitno rusko vojaško invazijo na Ukrajino močan, ter mu zagrozil z gospodarskimi in drugimi ukrepi.

Pariz svari Rusijo

Biden je po torkovi videokonferenci z ruskim kolegom govoril z glavnimi zavezniki ZDA v Evropi. Iz Pariza je po tem pogovoru danes prišlo svarilo Rusiji, da ji v primeru napada na Ukrajino grozijo "strateške in hude posledice".

"Rusiji so bila poslana močna sporočila, da bi imel nov napad na ozemeljsko celovitost Ukrajine strateške in hude posledice," je po telefonskem pogovoru med voditelji ZDA, Francije, Nemčije, Italije in Velike Britanije sporočilo francosko zunanje ministrstvo. T. i. kvintet zahodnih zaveznic je "izrazil svojo odločenost, da je treba suverenost Ukrajine spoštovati", so še dodali.

Nemčija: Rusija si mora prizadevati za diplomatsko rešitev

Tudi tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert je potrdil pogovor evropskih voditeljev z Bidnom in dejal, da so udeleženci izrazili "svojo polno podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine" ter izpostavili, da mora Rusija "zmanjšati napetosti in si prizadevati za diplomatsko rešitev", tudi v okviru t. i. normandijskega formata in sporazumov iz Minska.