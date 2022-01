Nemčija Ukrajini ne želi poslati orožja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski zunanji minister Dmitrij Kuleba je bil danes kritičen do Nemčije, ki je danes dala jasno vedeti, da Ukrajini v nasprotju z več drugimi državami ne namerava pošiljati orožja. Kuleba je pozval Berlin, naj v luči bojazni pred rusko invazijo ne "spodkopava enotnosti" in ne "spodbuja Vladimirja Putina".

Ob kopičenju na tisoče ruskih vojakov ob meji z Ukrajino se krepi strah pred izbruhom večjega konflikta. Po pozivih Kijeva zahodnim zaveznicam, naj ji pomagajo okrepiti njene obrambne zmogljivosti, sta ZDA in Velika Britanija državi že dostavili orožje, baltske države pa to še nameravajo storiti.

Nemška ministrica za obrambo Christine Lambrecht je medtem danes sporočila, da bo Nemčija v Ukrajino poslala poljsko bolnišnico, poziv Ukrajine k pošiljki orožja pa je zavrnila. "Pošiljke orožja v tem trenutku ne bi pomagale – glede tega se v vladi strinjamo," je dejala za časopis Welt am Sonntag.

Ukrajinski zunanji minister Dmitrij Kuleba se je na te izjave danes odzval na Twitterju, kjer je zapisal, da se ne skladajo s "trenutno varnostno situacijo". Kot je poudaril, je "danes enotnost Zahoda v odnosu do Rusije pomembnejša kot kdajkoli".

"Nemški partnerji morajo prenehati spodkopavati enotnost s tovrstnimi besedami in dejanji in spodbujati Vladimirja Putina k izvedbi novega napada na Ukrajino," je zapisal. Ukrajina je sicer hvaležna Nemčiji za njeno dosedanjo podporo, zadnje izjave pa so za državo razočaranje, je še dejal.

Obenem je danes ukrajinsko zunanje ministrstvo poklicalo na pogovor nemško veleposlanico v Kijevu zaradi izjav visokega predstavnika nemške vojske. Gre za po mnenju Kijeva "nesprejemljive izjave" vrhovnega poveljnika vojne mornarice Kay-Achima Schönbacha. Med drugim naj bi rekel, da se Krim ne bo nikoli vrnil pod okrilje Ukrajine in da Ukrajina ne bo izpolnjevala pogojev za članstvo v Natu.