Ukrajina se ne bo uklonila ruskim pritiskom, vojaški vdor je zgolj ena grožnja, je povedala Olha Stefanišina.

"Imamo visoko vojaško odpornost, a smo odporni tudi proti hibridnim napadom in drugim oblikam grožnje," je prepričana ukrajinska podpredsednica vlade in članica sveta za nacionalno varnost, ki smo jo srečali po še enem srečanju tega sveta, ko je spregovorila na slovesnosti Evropskega židovskega združenja (EJA) v ukrajinski prestolnici ob bližajočem se svetovnem dnevu spomina na holokavst.

"Nihče ne pozna Putina bolje"

O podrobnostih in sklepih tega srečanja seveda ni mogla govoriti, a je povedala, da gre predvsem za ukrepe, ki zagotavljajo delovanje kritične infrastrukture pri vseh mogočih scenarijih.

"V teh osmih letih – od kar je Rusija priključila Krim – smo se veliko naučili, danes smo veliko bolj pripravljeni in nihče ne pozna Putinovega režima bolje kot mi. Smo pa izjemno hvaležni Evropski uniji in Združenim državam, da ohranjajo dialog z rusko stranjo."

Putin ve, da si Rusija ne more privoščiti dolgotrajne kopenske vojne z Ukrajino. Prav tako lahko vidi, da je ameriški predsednik Joe Biden, ki se sooča s ključnimi vmesnimi volitvami, zašel v domačo kongresno slepo ulico in si ne more privoščiti večje krizne motnje na zunanjepolitičnem področju. Obe strani zato nimata druge izbire, kot da skleneta dogovor. Takšna naj bi bila Putinova logika v ozadju trenutnih napetosti glede Ukrajine. Foto: Guliverimage

"Ukrajina ne odstopa"

Ukrajina ne odstopa od vstopa v NATO. "To ni odločitev ukrajinske politike, temveč ukrajinskega ljudstva, ki je jasno izbralo evropsko pot," je odločna Stefanišina.

Še pomembnejše pa se ji zdi, da bi na naslednjem vrhu zveze NATO, ki bo v manj kot pol leta, zavezništvo moralo poslati jasno odločitev. "Za nas je zelo pomembno, da Rusija vidi, da se ne bomo umaknili."

"Pomembno mu je razložiti"

Ukrajinska ministrica je spomnila, da se ruske zahteve in pričakovanja glede izključevanja posameznih držav iz širitve zveze NATO kar vrstijo: "Pred meseci so začeli z Gruzijo, potem so prišle na vrsto države vzhodne Evrope, zdaj že hočejo razveljaviti širitev iz leta 1997, a so na vse to dobili jasen – ne!"

Rusija je blizu meje z Ukrajino nakopičila več deset tisoč vojakov. Foto: Reuters

"Vojaško posredovanje je zgolj ena oblika grožnje, zato je zelo pomembno Putinu razložiti, kje so meje. Mi moramo ob tem zagotoviti stabilnost v vseh pogledih – med drugim smo morali intervenirati tudi pri stabilizaciji bančnega sektorja."

"Bogate ruske izkušnje vpletanja v ukrajinske volitve"

Stefanišina se je ozrla tudi na napovedi Kremlja, da se bo o ukrajinski problematiki pogovarjal z naslednjo vlado, po volitvah. Ali to pomeni, da v Moskvi pričakujejo novo prorusko vlado?

"Rusija ima bogato zgodovino vpletanja v ukrajinske volitve," pojasnjuje ministrica, "to za nas ni nič novega in smo na to pripravljeni, že dolgo časa opozarjamo na to naše partnerje na zahodu." Dogajanja v Ukrajini vidi kot preizkus demokracije nasploh in izziv za vse države, ki želijo ohraniti svojo stabilnost.

"Najpomembnejši je politični pritisk"

Nekatere države so iz Kijeva že začele umikati del svojega osebja na veleposlaništvih, izraelsko ministrstvo za absorpciijo pa je napovedalo, da je pripravljeno za sprejem Židov iz Ukrajine, če bi se zaradi groženj odločili preseliti v Izrael.

Toda Stefanišina meni, da se množične evakuacije pravzaprav niso začele. "S tujimi vladami dobro sodelujemo pri izmenjavi informacij glede hibridne vojne in se čutimo odgovorni tako za židovsko kot za vse druge skupnosti v naši državi."

Na vprašanje, ali pričakuje začetek vojaškega posredovanja, Stefanišina odgovarja, da je še vedno najpomembnejši politični pritisk, ki podpira Ukrajino. Foto: Srdjan Cvjetović

"S partnerji smo na isti strani"

Na ruske obtožbe, češ da Ukrajina ogroža Rusijo, odgovarja z eno besedo: absurd! "Takšne navedbe gredo v domeno ruske politične propagande in hibridne vojne. O takšnih trditvah ne razpravljamo z našimi partnerji, ker so brez dvoma absurdne. Mednarodni partnerji, člani zveze NATO in tudi drugod po svetu dobivajo prave informacije od nas in nobena ruska propaganda tega ne more omajati. Naši partnerji in mi smo na isti strani."

Povedala je, da se je ravno danes predsednik Sveta Evrope Charles Michel nazadnje pogovarjal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. "Paket gospodarskih ukrepov za pomoč Ukrajini bo nared, če bo potreben. Zelo pomembno je, da tudi partnerji, kot so Evropska unija, dajo jasno vedeti, da bomo tudi po marcu nadaljevali svojo pot in da se ne bomo kar ustavili.

