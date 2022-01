Glede na to, da se napetosti med Rusijo in Ukrajino še naprej stopnjujejo, je Pentagon sporočil, da bosta v Natovi pomorski vaji v Sredozemlju sodelovali slavna letalonosilka Harry S. Truman in njena udarna skupina. Vaja bo trajala do 4. februarja, a bo flota po priporočilu ameriškega obrambnega ministra Loyda Austina za zdaj ostala v evropskem operativnem območju. V pripravljenosti bo 8.500 ameriških vojakov. V napad Rusije na Ukrajino verjame le polovica Ukrajincev.

Jan. 21, 2022: USS Gravely (DDG-107) and USS Harry S. Truman (CVN-75) in the Mediterranean Sea. (USN photo, MCS 3rd Class Bela Chambers) #usn #usnavy #navy pic.twitter.com/V9uxOJfhDV — Defense Imagery (@Defense_Imagery) January 23, 2022

Kot je povedal tiskovni sekretar Pentagona John Kirby, je vaja, ki se bo začela prihodnji ponedeljek, nekaj, kar so načrtovali že od leta 2020 in ni odgovor na naraščajoče napetosti z Rusijo.

Kirby je pojasnil, da bo letalonosilka osrednja točka vaje, imenovane Neptunov udar, in poudaril, da se bodo izvajale usklajene dejavnosti, kot so pomorski taktični manevri zaveznikov Nata, usposabljanje v boju proti podmornicam in usposabljanje za napade na dolge razdalje.

"Vsi dogodki usposabljanja bodo poudarili nenehen in stalen napredek kohezije zavezništva v vrhunskem in dinamičnem okolju," je dejal Kirby.

Letalonosilka USS Harry S. Truman se trenutno nahaja ob severni obali grškega otoka Kreta. Foto: marinevesseltraffic.com

"Pozdravljam, da bo udarna skupina USS Harry S. Truman prišla pod poveljstvo Nata za vajo Neptune Strike v Sredozemlju," je povedal Kirby in dodal, da bo Nato vedno storil, kar je potrebno za zaščito in obrambo vseh zaveznic.

Vaja Nata sicer sovpada z naraščajočimi napetostmi z Moskvo in strahom, da bo Rusija napadla Ukrajino. Rusija je namreč povečala svoje sile na ukrajinski meji z okoli sto tisoč vojaki, ki so zdaj nameščeni tam.

Rusija začela vojaške vaje na Krimu

Ruska vojska je danes sporočila, da je začela vojaške vaje na polotoku Krim in jugu Rusije. V vajah sodeluje okoli šest tisoč vojakov in najmanj 60 bojnih letal, so navedli po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Enote bodo vadile najrazličnejše naloge, vključno z organizacijo celovite podpore taktičnim vajam," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Izvajali bodo tudi urjenje bojnega streljanja, v katerem bodo sodelovali vsi tipi letalstva, raketne divizije ter skupine ladij črnomorske flote in kaspijske flotilje.

Lovci in bombniki bodo med drugim vadili zračne napade na tarče z največje mogoče razdalje, je po poročanju ruskih tiskovnih agencij sporočilo obrambno ministrstvo.

Vaje bodo potekale na ukrajinskem polotoku Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, in v južnih ruskih regijah Krasnodar in Rostov. Koliko časa bodo trajale, niso sporočili.

Flota bo za zdaj ostala na evropskem operativnem območju

Načrt je bil, da se nosilka USS Harry S. Truman in pet drugih spremljajočih ladij premakne na območje osrednjega poveljstva, ki vključuje severovzhodno Afriko, Bližnji vzhod in južno Azijo, toda ameriški obrambni minister Lloyd Austin je za zdaj ukazal, naj flota ostane na evropskem operativnem območju.

Letalonosilka USS Harry S. Truman je poimenovana po 33. predsedniku Združenih držav Amerike. Njena gradnja je bila dokončana leta 1998. Kot druge velike ameriške letalonosilke razreda Nimitz jo poganjata dva jedrska reaktorja. Dolga je prek 330 metrov, visoka pa 74 metrov. Polno naložena lahko sprejme več kot 6.200 članov posadke ter 90 bojnih letal in helikopterjev. Foto: Guliver Image

Pentagon pravi, da sprememba načrta odraža potrebo po stalni prisotnosti v Evropi z upanjem, da bo izpolnila zavezo za kolektivno obrambo zaveznicam, ki jo zagotavlja Nato.

Pogovor Bidna in evropskih voditeljev

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek dejal, da so bili on in evropski voditelji "popolnoma soglasni" o razmerah v Ukrajini.

"Skupina je razpravljala o skupnih prizadevanjih za odvračanje nadaljnje ruske agresije proti Ukrajini, vključno s pripravami za nalaganje velikih posledic in hudih gospodarskih stroškov Rusiji za takšna dejanja, kot tudi za krepitev varnosti na Natovem vzhodnem boku," so zapisali v Beli hiši.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je dejal, da so se voditelji strinjali, da bi Rusija imela velike težave, če bi napadla Ukrajino.

"Strinjamo se, da bo vsaka nadaljnja agresija Rusije proti Ukrajini povzročila hude stroške," je Biden zapisal na Twitterju.

Today, I spoke with European leaders in response to Russia’s military buildup on Ukraine’s borders. We discussed our joint efforts to deter further Russian aggression, such as preparations to impose severe economic costs on Russia and reinforce security on the eastern flank. pic.twitter.com/2XvTTvdLJl — President Biden (@POTUS) January 24, 2022

Da so se "voditelji strinjali o pomembnosti mednarodne enotnosti ob vse večji sovražnosti Rusije", so sporočili tudi iz kabineta britanskega premierja Borisa Johnsona.

Nemški kancler Olaf Scholz je dejal, da je "Rusija tista, ki se mora lotiti vidne deeskalacije" razmer. Videokonference so se udeležili tudi voditelji Francije, Italije, Poljske in Evropske unije.

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov je v Moskvi danes v odzivu dejal, da so ta dejanja le še dodatno okrepila že tako napeto vzdušje. "Združene države stopnjujejo napetosti," je dejal in dodal, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dejanja ZDA.

Francoska vlada je napovedala, da se bodo predstavniki Rusije in Ukrajine v sredo sestali v Parizu na pogovorih s predstavniki Francije in Nemčije, da bi poskušali najti rešitev ukrajinske krize. Ob tem so v Parizu poudarili, da francoski predsednik Emmanuel Macron meni, da obstaja prostor za diplomacijo in umiritev razmer.

Ukrajinske oblasti mirijo narod

Medtem ukrajinski voditelji poskušajo prepričati narod, da strahovita invazija sosednje Rusije ni neizbežna. Priznali so namreč, da je grožnja resnična in so za okrepitev svoje obrambe pripravljeni sprejeti pošiljko ameriške vojaške opreme.

Nedavne ankete kažejo, da le polovica državljanov Ukrajine verjame, da je invazija mogoča.

"Ukrajinske oblasti poskušajo preprečiti destabilizacijo in paniko v državi," je dejal politični analitik Volodimir Fesenko.

Ukrajina preprečila napade kriminalne skupine, ki jo podpira Rusija

Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da so nevtralizirale kriminalno skupino, ki naj bi pripravljala vrsto napadov v obmejnih regijah države. Kriminalno skupino naj bi po navedbah Kijeva financirala in koordinirala Moskva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija naj bi prek kriminalne skupine koordinirala napade na obmejna območja Ukrajine. Cilj napadov je bil od znotraj destabilizirati nekdanjo sovjetsko republiko.

Skupina je pripravljala vrsto oboroženih napadov na mestno infrastrukturo, je v izjavi sporočila ukrajinska varnostna služba SBU in dodala, da so skupino koordinirale ruske posebne službe.