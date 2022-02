Pentagon pošilja vojsko v Evropo

Tri tisoč ameriških vojakov bo zaradi kritičnih razmer med Ukrajino in Rusijo odšlo v Nemčijo, Poljsko in Romunijo.

Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da bo v prihodnjih dneh tri tisoč ameriških vojakov okrepilo zavezniške sile v Nemčiji, v Romuniji in na Poljskem, poroča USA Today. ZDA namreč skrbijo razmere na ukrajinsko-ruski meji, kjer naj bi Moskva namestila že več kot 100 tisoč vojakov. To so danes Američani po poročanju CNN dokazovali tudi s svežimi satelitskimi posnetki Belorusije, Rusije in Krima.

"Ti vojaki se ne bodo bojevali v Ukrajini"

"V skladu z navodili predsednika Joeja Bidna bo obrambno ministrstvo v vzhodno Evropo premestilo nekatere enote, ki so že nameščene v Evropi, ter enote iz ZDA," je za ameriške medije povedal neimenovani predstavnik ameriške administracije, ki pa konkretnih številk ni navedel.

Pojasnil je, da se ti vojaki ne bodo bojevali v Ukrajini, niti ne bo šlo za trajno premestitev, temveč samo za odgovor na aktualne razmere.

8.500 vojakov že v visoki pripravljenosti

Po poročanju ameriških medijev naj bi iz Nemčije v Romunijo premestili tisoč vojakov, okoli dva tisoč pa naj bi jih iz oporišča Fort Bragg v Severni Karolini premestili v Nemčijo in na Poljsko.

Po poročanju BBC gre za dodatne vojake poleg 8.500 vojakov, za katere je Pentagon že pretekli teden odredil visoko stopnjo pripravljenosti za morebitno napotitev v Evropo.