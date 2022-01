Generalni sekretar Nata: Tudi v primeru ruske invazije tega ne bomo storili

Nato tudi v primeru ruske invazije na Ukrajino v to državo ne bo poslal svojih bojnih enot, je danes zagotovil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Velika Britanija medtem razmišlja o podvojitvi števila pripadnikov vojske, nameščenih v Vzhodni Evropi, in načrtuje strožje sankcije proti Rusiji.

"Nimamo načrtov namestiti Natovih bojnih enot v Ukrajino," je v pogovoru za britanski BBC Stoltenberg odgovoril na vprašanje, ali bo Nato v primeru ruske invazije na Ukrajino poslal svoje enote.

Članice Nata pomagajo pri gradnji zmogljivosti ukrajinske obrambe

To, da bo napad na eno članico sprožil odziv vseh, velja le za članice Nata, ne pa za tesne partnerice, kot je Ukrajina, je še pojasnil. Dodal je, da članice Nata pomagajo pri gradnji zmogljivosti ukrajinske obrambe, zagotavljajo tudi opremo in defenzivno orožje.

"Okrepili smo tudi prisotnost v vzhodnih članicah in bomo to še storili, če bo treba," je še dejal generalni sekretar zavezništva.

Povedal je, da je nedavno govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, britanskim premierjem Borisom Johnsonom in predsednikom ZDA Joejem Bidnom. Strinjali so se, da je treba v odnosu do Rusije še naprej zasledovati "uravnotežen pristop". Na eni strani sporočati, da so pripravljeni podpreti Ukrajino in uvesti sankcije proti Rusiji, na drugi strani pa se še naprej truditi za politično rešitev.

Napotitev dodatnih vojakov bi "Kremlju poslala jasno sporočilo"

Britanski premier Johnson je medtem sporočil, da Velika Britanija razmišlja, da bi Natu ponudila podvojitev števila svojih vojakov, ki so nameščeni v Vzhodni Evropi. "Našim oboroženim silam sem naročil, naj se pripravijo za napotitev po Evropi prihodnji teden, da bomo lahko naše zaveznice v Natu podprli na kopnem, v morju in v zraku," je povedal.

Napotitev dodatnih britanskih vojakov bi "Kremlju poslala jasno sporočilo", je še dejal Johnson po poročanju BBC. Velika Britanija ima v Estoniji nameščenih več kot 900 pripadnikov vojske, na Poljskem pa 150. V Ukrajini medtem več kot sto pripadnikov britanske vojske deluje v okviru misije, namenjene urjenju.

Britansko zunanje ministrstvo naj bi sicer že v ponedeljek v parlamentu predstavilo predlog strožjih sankcij proti ruskim strateškim in finančnim interesom, povezanim neposredno s Kremljem.

"Zakonodaja nam bo omogočila, da bomo zajeli veliko bolj raznolike tarče, da ne bo nikogar, ki bi mislil, da ga sankcije ne morejo prizadeti," je povedala britanska zunanja ministrica Liz Truss.