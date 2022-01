V Ukrajini se zdaj že vsakodnevno branijo pred raznimi računalniškimi in drugimi hibridnimi napadi iz soseščine, ki niso neposredno povezani z vojaško silo, a so za normalno in varno delovanje države lahko še bolj nevarni, je med drugim povedal prvi mož ukrajinskega parlamenta.

Predsednik ukrajinskega parlamenta je bil eden od glavnih govorcev in panelistov strokovnega simpozija, ki ga je ob letošnjem svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta Evropsko judovsko združenje (European Jewish Association, EJA) organiziralo v Kijevu.

V uradnem delu je spregovoril predvsem o Ukrajini in holokavstu ter ponosno izpostavil nedavno sprejeto pripadajočo zakonodajo, a je v svojih kratkih pogovorih z mediji trenutna napetost ob ukrajinskih mejah in na ukrajinskih območjih, ki jih Kijev trenutno ne nadzira, to je približno sedem odstotkov države, kmalu našla svoje mesto med vprašanji medijskih predstavnikov.

Stefančuk je poslanec ukrajinskega parlamenta od zadnjih predčasnih volitev leta 2019, ko je med drugim sooblikoval volilni program zdajšnjega ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Foto: Reuters

Ruslan Oleksijovič Stefančuk je predsednik ukrajinskega parlamenta (vrhovna rada) od oktobra 2021. Poslanec vrhovne rade je od leta 2019, ko je bil izvoljen na predčasnih volitvah kot drugi na volilnem seznamu stranke Služabnik ljudstva predsednika Volodimirja Zelenskega, katerega volilni program je soustvarjal. Zelenski je v drugem krogu takratnih predsedniških volitev tedanjega predsednika Porošenka premagal s skoraj trikratno prednostjo in tudi sicer je stranka Služabnik ljudstva takrat močno premagala vse ostale tekmece.



Stefančuk je doktoriral pravo in je med drugim tudi pridruženi član ukrajinske nacionalne akademije pravnih znanosti. Velja za enega najbolj obveščenih ljudi o trenutnem stopnjevanju krize med Ukrajino in Rusijo, saj ga je predsednik Zelenski oktobra imenoval tudi za člana nacionalnega sveta za obrambo in varnost.

Ukrajina se neredko znajde pod plazom očitkov, da je bilo tam nekoč zelo močno antisemitsko vzdušje. Kako je danes in kako Ukrajina ukrepa proti antisemitizmu?

Naš parlament je naredil vse, kar je v njegovi moči. Del teh prizadevanj je tudi nedavno sprejet poseben zakon, ki prepoveduje antisemitizem. Ukrajina zdaj redno obeležuje spomin na žrtve holokavsta. Parlament tudi preučuje vsa pomembna dejstva glede antisemitizma, jih preverja, vrednoti in ustrezno ukrepa.

Pa vendarle še danes ni izkoreninjen ...

Zavedam se, da antisemitizem ni izginil in da še danes v Ukrajini prihaja do posameznih antisemitskih dejanj, vendar menim, da imamo učinkovita zakonska orodja zoper antisemitizem.

Kako je sploh lahko prišlo do grozot, kot so bile v Babinem Jaru, od kod izvirajo antisemitizem ter druge oblike nestrpnosti in sovraštva, ki so še vedno, četudi v manjši meri, prisotne?

Vse grozote preteklosti so se lahko zgodile, ker so bili ljudje tiho, in ta lekcija velja še danes. Edino orodje za bran pred takšnimi grozotami je spomin nanje in njihove žrtve. Za antisemitizem ni mesta v Ukrajini.

Foto: Reuters

Povsem sem prepričan, da je to del ruske propagande in del njihovih prizadevanj za destabilizacijo Ukrajine na vseh možnih frontah. To je dejstvo. Ustvarjanje nestabilnosti je psihološko orodje, a je Ukrajina multietnična država, in karkoli naredimo in bomo naredili v Ukrajini, bo v interesu vsakega našega državljana. Živim v svoji državi in jo dobro poznam.

Ali bo prišlo do oboroženega spopada med Ukrajino in Rusijo?

Menim, da je to najprej in predvsem odvisno od Ruske federacije, a ob tem hkrati menim, da bodo Ukrajina in naši tuji partnerji storili vse, kar je v naši moči, da Ruska federacija ne bi posegla po tej možnosti.

Če do vojne vendarle pride, ali ste pripravljeni nanjo?

Pripravljeni smo na vse možnosti, a vendarle močno upamo, da bo prevladal zdrav razum in ne bo prišlo do tretje svetovne vojne.

Ali vas je razočarala izjava ameriškega predsednika Joe Bidena o "mali vojni", ki ne bi sprožila zahodnega odziva?

V celoti podpiram besede ukrajinskega predsednika, da ni majhnih vdorov in da ni majhnih narodov. Tako kot pri holokavstu niso pomembne številke, temveč dejstva, in mi preprosto ne želimo in ne bomo dopustili, da bi se nekatera dejstva zgodila.

Foto: Reuters

Omenja se možnost kompromisne rešitve, kjer bi Donbass, regija na vzhodu države, ki ni pod nadzorom ukrajinskih oblasti, dobila poseben status, približevanje Ukrajine zvezi Nato pa bi se ustavilo.

Ko se pogovarjamo o razmerah v Donbassu, a tudi ko se pogovarjamo o razmerah na Krimu – ne pozabimo, tudi Krim je del Ukrajine –, Ukrajina ostaja in vztraja pri temeljnem načelu mednarodnega prava, pri načelu ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti. Za jamstva miru, ki smo jih prejeli od mednarodne skupnosti, zlasti Budimpeški sporazum, smo se odpovedali jedrskemu orožju, in to je treba upoštavati.

Izraelsko ministrstvo za absorpcijo je izrazilo pripravljenost sprejeti ukrajinske Jude, če bi se zaradi zaostritev razmer odločili za selitev v Izrael. Kako to komentirate?

Ukrajinski predsednik Zelenski je pred dnevi izjavil, da ni mesta za paniko, in javno zagotovil, da obvladujemo vse razmere, četudi smo med drugim vsakodnevno izpostavljeni računalniškim in hibridnim napadom na naš finančni sistem in našo kritično infrastrukturo.

Foto: EJA

Ali to dogajanje lahko vpliva na stališče te države o ukrajinski krizi?

Pred kratkim sem se sestal z izraelskim veleposlanikom v Ukrajini in lahko ponovim, kar sem mu takrat dejal. Zelo sem hvaležen za iskreno podporo Izraela in izraelskega naroda Ukrajini in njeni ozemeljski celovitosti. Močno si želim, da takšno stališče, ki odraža naše prijateljstvo, ostane takšno tudi v bodoče.

Kakšen razvoj dogodkov napovedujete?

Ukrajina ima evropsko pot, naša evropska pot je nepovratna.