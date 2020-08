Lukašenko: Vojska na zahodni meji v bojni pripravljenosti

Konec minulega tedna je že ukazal padalcem premestitev v Grodno na zahodu države blizu meje s Poljsko in Litvo, zaradi, kot je dejal, tamkajšnjih napetih varnostnih razmer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na današnjem zasedanju nacionalnega varnostnega sveta je opozicijo obtožil, da si želi prilastiti oblast s tem, ko je oblikovala koordinacijski svet, poroča beloruska državna tiskovna agencija Belta. Zagrozil je, da bodo oblasti v skladu z zakoni sprejele ustrezne ukrepe proti predstavnikom opozicije, ki sodelujejo v tem svetu, piše STA.

"Uporabljamo samo zakonite in nenasilne metode"

Predstavniki tega sveta so danes že zanikali, da bi želeli nezakonito prevzeti oblast. Uporabljamo samo zakonite in nenasilne metode, je dejala Olga Kovalkova, predstavnica vodje opozicije in bivše predsedniške kandidatke Svetlane Tihanovske. Namen sveta, v katerem so predstavniki civilne družbe, je mirna rešitev krize in miren prenos oblasti.

Foto: Reuters

Pred zaporom v Minsku, kjer je zaprt njen soprog Sergej Tihanovski, se je danes zbralo več sto protestnikov, da bi obeležili njegov 42. rojstni dan, poroča britanski BBC. Tihanovski je v zaporu tako kot več drugih predsedniških kandidatov še iz časa pred predsedniškimi volitvami, na katerih je nato Lukašenko 9. avgusta zmagal za šesti zaporedni mandat, njegova soproga Svetlana Tihanovska pa je kandidirala namesto njega.

Opozicija zmage Lukašenka ne priznava in zahteva sklic novih volitev. V državi zato od volitev potekajo vsakodnevni protesti, na katere je policija odgovorila s silo. Potekajo tudi stavke, še piše STA.

