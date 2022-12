Kličko: Kijevu grozi apokalipsa kot v hollywoodskih filmih #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odzval se je tudi na pozive predsednika Zelenskega, da se Kijev ni dovolj pripravil na pomanjkanje elektrike in ogrevanja. "Nenavadno je. Imamo skupnega sovražnika a začenjamo boj med seboj. Mislim, da ni čas za politične konfrontacije," je sklenil Kličko.

6.42 Kličko: Kijevu grozi apokalipsa kot v hollywoodskih filmih

V intervjuju za Sky News je župan Kijeva Vitalij Kličko dejal, da se ukrajinski prestolnici obeta prava apokalipsa, če se bodo ruski napadi nadaljevali. Dejal je, da še ni čas za popolno evakuacijo prebivalstva, a opozoril, da najslabši možni scenarij ni tako daleč.

Kličko: V takih razmerah in pri teh temperaturah bo nemogoče živeti

"Kijev je ostal brez elektrike, vode in ogrevanja. Možno je, da nas bo doletela apokalipsa, tako kot v hollywoodskih filmih. Pri teh temperaturah bo nemogoče živeti," je poudaril Kličko, nekdanji svetovni boksarski prvak. "Kaj naj vam rečem? Še vedno se borimo in delamo vse, da do takšnega scenarija ne pride," je dodal. Največja težava je, da Kijev trenutno nima dovolj ogrevanih zaklonišč.

"Pripravili smo približno 500 ogrevanih zaklonišč, a v mestu s 3,6 milijona prebivalcev to ni nič. Če bo oskrba z elektriko še naprej problematična, bomo na žalost prisiljeni izčrpavati vodo iz stavb. Pri teh temperaturah je možnost da pride do popokanja cevi in ​​popolna oskrba z vodo bi bila ogrožena," je opozoril kijevski župan.

Pozval državljane in meščane naj pripravijo hrano, vodo in dokumente

Kličko je državljane pozval, naj pripravijo najosnovnejše za morebitno evakuacijo. "Pripravite hrano, vodo, dokumente in topla oblačila, če boste morali takoj zapustiti mesto," je poudaril.

