Ganljiv zapis Ševčenka: Solze že mesece namakajo mojo Ukrajino ...

"Brez tvojega veselja bi bil moj svet prazen," je začel pismo Andrij Ševčenko in nadaljeval: "Medtem ko bijemo bitko svojih življenj, čutim željo, da napišem to zahvalno pismo naši čudoviti igri, ker mi je dala tako moč."

"Gledam svetovno prvenstvo, in takoj ko zagledam tisti čarobni zeleni pravokotnik in žogo, ki se kotali, se mi zdi, da se mi v trenutku vrne življenje. Kot bi mignil, vidim na tisoče fotografij in barv, kot nadrealističen in fantastičen film," je zapisal 46-letni nekdanji igralec Milana in Chelseaja.

Začutil željo, da napiše ljubezensko pismo najlepši stvari na svetu

"Solze že mesece namakajo mojo domovino Ukrajino, z žalostjo, ki postavlja na preizkušnjo naše lekcije iz otroštva, da moški nikoli ne joče. Toda tisti, s katerimi se borim zdaj, ko pišem to pismo, so drugačne vrste," je dodal.

"Te solze so narejene iz še enega globokega čustva, moje ljubezni do naše čudovite igre. To zahvalo pišem iz teme in praznine, ki bi bili popolni, če ne bi bilo nogometa, tistega starejšega brata, ki ti daje moč, da nadaljuješ življenje, čeprav si vsak dan priča temu, kako krhko je," je nadaljeval Ševčenko.

Čeprav, kot je zapisal, "ni človek, ki zlahka izraža čustva", je začutil željo, da "napiše to ljubezensko pismo najlepši stvari na svetu".

"Nogomet je ideal, igra, ki nam omogoča velike sanje"

Po njegovem prepričanju je nogomet "ideal". "Igra, ki nam omogoča velike sanje, kjer smo vsi enakovredni in kjer David pogosto premaga Goljata v 90 minutah. Za prave navijače ni pomembno, ali njihov klub igra v serie C, bundesligi ali premier league. Sanjajo in živijo svojo strast ter jo prenašajo na svoje otroke iz generacije v generacijo. Iz teh in tisoč drugih razlogov je bila tista sebična norost, imenovana superliga, pometena v pičlih dveh dneh. V prvi vrsti zaradi besa navijačev. Od ljudi, ki živijo za nogomet od jutra do večera," je še zapisal.

Z ameriškim astronavtom Scottom Kellyjem in ukrajinskim boksarjem Oleksandrom Usikom zbira denar za električne generatorje, s katerimi bodo poganjali ukrajinske bolnišnice. Foto: Guliverimage

"Dragi moj nogomet, s tem pismom se ti želim zahvaliti za toliko stvari, ki si me jih naučil in mi jih dal dal! Hvala za privilegij igranja na najlepših stadionih na svetu in najodličnejših tekmovanjih. Hvala, ker si mi dal tovariše in prijatelje, s katerimi sem živel in delil na tisoče bitk. Hvala za odlične nasprotnike, od katerih sem se veliko naučil. In hvala za veselje ob golih – to je bilo velikansko kot nobeno drugo," je zapisal.

"Bijemo bitko svojih življenj, da bi ubranili svoje domove in državo"

Ševčenko se je v pismu še posebej zahvalil nogometu, ker mu je omogočil, da je lahko predstavljal svojo državo Ukrajino, katere kapetan je bil tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu.

"Imel sem srečo, da sem te imel in te nisem nikoli izgubil, da sem te ljubil tako močno kot prvi dan, ko sem te srečal na predmestnih ulicah mojega Kijeva. Danes še močnejšega kot kadarkoli. Najlepša hvala, prijatelj moj. Ljubim te," je dodal o nogometu.

Pismo je sklenil z zahvalo "iz dna srca": "Vsakemu od vas, ker ste bili tako prijazni in ste ostali blizu mojim ljudem v teh temnih časih. Bijemo bitko svojih življenj, da bi ubranili svoje domove in državo. Slava nogometu, slava Ukrajini!"

