Zelenski: Rusija ima močnejše topništvo, mi pa imamo močnejšo motivacijo #vŽivo

"Vztrajati to zimo pomeni prestati vse. Rusija ima še vedno rakete in prednost v topništvu. Mi pa imamo tisto, česar okupatorji nimajo in ne bodo imeli − branimo svoj dom, in to nam daje najmočnejši motiv. Branimo resnico, in to združuje ves svet okoli Ukrajine," je dejal Zelenski. Foto: Reuters

Po izteku prehodnega obdobja je danes v EU začela veljati prepoved uvoza ruske surove nafte, o kateri so se članice Unije dogovorile junija. Za nafto, dobavljeno po naftovodih, bo veljala izjema. Na ravni skupine G7 bo cenovna kapica za rusko nafto postavljena pri 60 dolarjev za 159-litrski sod. Začela bo veljati tudi cenovna kapica za rusko nafto.

Države članice EU so se junija dogovorile o svežnju sankcij, ki prepoveduje kupovanje, uvoz in transfer surove nafte in določenih naftnih derivatov iz Rusije v EU. Dogovorile so se, da bo prehodno obdobje za ustavitev uvoza surove nafte trajalo šest mesecev, kar pomeni, da je embargo začel veljati danes. Za naftne derivate pa bo embargo začel veljati šele čez dva meseca.

Za surovo nafto, dobavljeno po naftovodih, bo še naprej veljala začasna izjema. Tako bodo lahko države članice, ki so zaradi svoje geografske lege odvisne od ruske nafte, to še naprej dobavljale po naftovodih. Primer takšnih članic EU sta Madžarska in Slovaška. Te surove nafte ali naftnih derivatov iz nje sicer ne bodo smele izvažati naprej v druge članice ali tretje države.

Podjetja iz EU po izteku šestmesečnega prehodnega obdobja ne smejo zagotavljati zavarovanj ali financiranja pomorskega transporta ruske nafte v tretje države. S tem želijo Rusiji otežiti nadaljevanje izvoza nafte v države po svetu, saj so evropski upravljavci pomembni ponudniki tovrstnih finančnih storitev.

Zaradi posebne geografske izpostavljenosti se bo za Bolgarijo prehodno obdobje za dobavo nafte in naftnih derivatov po morju končalo šele konec leta 2024. Posebno izjemo za dobavo vakuumskega plinskega olja, ki ga potrebuje za delovanje svoje rafinerije, pa je do konca leta 2023 prejela Hrvaška.

EU sicer dve tretjini ruske nafte uvozi po morju, tretjino pa po naftovodih. Lani je po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat EU iz Rusije sicer uvozila za 48 milijard evrov surove nafte in za 23 milijard evrov naftnih derivatov.

S tem, ko sta se Nemčija in Poljska odločili, da bosta do konca leta ustavili tudi dobave prek naftovodov, naj bi se uvoz ruske nafte zmanjšal za več kot 90 odstotkov, navajajo v EU.

Danes bo začela veljati tudi cenovna kapica za rusko nafto. Države članice EU so v petek zvečer dosegle uradni dogovor o omejitvi cene ruske nafte na 60 dolarjev za 159-litrski sod. Da postavi zgornjo mejo za ceno ruske nafte pri 60 dolarjih, je uradno sklenila tudi skupina G7.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj v nagovoru povedal, da ima Rusija še vedno prednost pri topništvu, vendar nima takšne stopnje motivacije kot Ukrajinci.

"Vztrajati to zimo pomeni prestati vse. Rusija ima še vedno rakete in prednost v topništvu. Mi pa imamo tisto, česar okupatorji nimajo in ne bodo imeli − branimo svoj dom, in to nam daje najmočnejši motiv. Branimo resnico, in to združuje ves svet okoli Ukrajine," je dejal.

Dejal je še, da morajo Ukrajinci pomagati drug drugemu in ne dovoliti izbruha notranjih konfliktov. "Da prebrodimo to zimo, si moramo bolj kot kdajkoli pomagati in še bolj skrbeti drug za drugega. Prosim, ne sprašujte se, ali boste pomagali in kako, storite to, ko vidite, da lahko," je še povedal ukrajinski predsednik.