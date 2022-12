Zaharova: Ni govora o umiku ruskih sil iz jedrske elektrarne Zaporožje #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



6.59 Včerajšnji napad z dronom zadel letalsko oporišče Kursk v Rusiji

6.31 Zaharova: Ni govora o umiku ruskih sil iz jedrske elektrarne Zaporožje

Včerajšnji napad z dronom na letališče v ruski regiji Kursk je zažgal rezervoar za skladiščenje nafte, je dejal tamkajšnji guverner.

"Žrtev ni bilo. Požar je omejen. Vse službe za nujne primere so na svojem mestu," je na Telegramu zapisal Roman Starovoj, guverner regije. Raziskovalec preiskovalne novinarske hiše Bellingcat je objavil videoposnetek, na katerem se vidi dim, ki se dviga iz Kurska.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je odgovorila na vprašanje ruske tiskovne agencije o statusu elektrarne, ki so jo ruske sile zasedle v začetku marca, in možnosti, da bi prešla pod nadzor tretje strani.

"Ne more biti govora o kakršnemkoli umiku iz jedrske elektrarne Zaporožje. Ostaja pod ruskim nadzorom in ne bo predana nobeni tretji strani. Elektrarna je na ruskem ozemlju in je v celoti pod ruskim nadzorom. Verjamemo, da lahko samo mi zagotovimo fizično in jedrsko varnost zaporoške elektrarne," je novinarjem odgovorila Zaharova.