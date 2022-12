Veliko olajšanje za Brittney Griner: Vrača se v domovino

Ameriško košarkarsko zvezdnico Brittney Griner, ki so jo v Rusiji obsodili na devet let zaporne kazni, so izpustili iz zapora. Na letališču v Abu Dabiju so jo danes izmenjali z ruskim trgovcem z orožjem Viktorjem Butom, ki je bil zaprt v ZDA, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

Ameriški predsednik Joe Biden je sporočil, da je košarkarska zvezdnica trenutno na varnem in na poti v ZDA.

Košarkarsko zvezdnico so izpustili iz zapora po diplomatskih prizadevanjih ZDA. Te so v zameno za njeno izpustitev Rusiji izročile razvpitega ruskega trgovca z orožjem Viktorja Buta, ki je od leta 2012 v ZDA prestajal 25-letno zaporno kazen.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

Aretirana zaradi posedovanja prepovedanih mamil

Dvakratno olimpijsko prvakinjo z reprezentanco ZDA in zmagovalko severnoameriške lige WNBA so 17. februarja na moskovskem letališču aretirali zaradi posedovanja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do deset let zapora. 4. avgusta je bila obsojena na devetletno zaporno kazen in milijon rubljev (16.000 ameriških dolarjev) globe. Od 4. novembra je bila v ženski kazenski koloniji v ruskem mestu Javas južno od Moskve.

Foto: Guliverimage

Pri košarkarici Phoenix Mercuryja v ameriški ženski košarkarski ligi WNBA in ruskega Jekaterinburga so v prtljagi našli vstavke za elektronske cigarete z vsebnostjo konopljinega olja. Brittney Griner je v začetku julija na sodišču krivdo priznala in v isti sapi poudarila, da ni želela kršiti ruskih zakonov.

Dodatne politične napetosti med Moskvo in Washingtonom

Primer je povzročil dodatne politične napetosti med Moskvo in Washingtonom. Grinerjevo so aretirali teden dni pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, zaradi katere so zahodne sile uvedle obsežne sankcije proti Rusiji.