Ameriška košarkarica, ki je bila zaprta v Rusiji, spet pod koše

Dvakratna olimpijska prvakinja ter zmagovalka lige WNBA leta 2014 vse od decembrskega prihoda v ZDA trenira, po nekajmesečnih pripravah pa je dovolj pripravljena za vrnitev med košarkarsko elito prek luže.

Sezona v WNBA se bo začela 20. maja, Phoenix Mercury pa je eno izmed 12 moštev, ki nastopajo v njej. Zmago branijo košarkarice Las Vegas Aces.

Griner so 17. februarja lani na moskovskem letališču Šeremetjevo aretirali zaradi posedovanja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do deset let zapora. V začetku avgusta so jo ruske oblasti obsodile na devetletno zaporno kazen in milijon rubljev (12.600 evrov) globe.

Brittney Griner Foto: Guliverimage

Pri takratni košarkarici ruskega Jekaterinburga so v prtljagi našli vstavke za elektronske cigarete z vsebnostjo konopljinega olja. Griner je v začetku julija na sodišču krivdo priznala in poudarila, da ni želela kršiti ruskih zakonov.

Od 4. novembra je bila Griner v ženski kazenski koloniji v ruskem mestu Javas južno od Moskve, preden so jo po diplomatskih prizadevanjih ZDA 9. decembra izpustili iz zapora v zameno za razvpitega ruskega trgovca z orožjem Viktorja Buta.

Preberite še: