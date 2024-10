Kamnolom usoden za vas blizu Jablanice

Grozljiva poročila in posnetki iz okolice Jablanice, kjer so razmere v teh dneh katastrofalne, med drugim prinašajo tudi namige o preteklih nepravilnostih, ki naj bi dodatno ustvarjale pogoje za uničenje ob tokratni povodnji.

Zvezni minister BiH za notranje zadeve Ramo Isak je potrdil, da je stekla kriminalistična preiskava naravne nesreče, ki je prizadela državo. "Ni naravno, da se kaj takšnega zgodi ob takšnih padavinah. Preiskava je v teku in bo pokazala, za kaj gre," je povedal za Radiosarajevo.ba.

Bosanski mediji so se razpisali predvsem o sumljivem kamnolomu na območju Jablanice, od koder se je sprožil plaz kamenja in blata, ki je nekaj hiš v dolini dobesedno izbrisal.

Spletna stran Istraga poroča, da se jim je uspelo prebiti do kamnoloma nad vasjo Donja Jablanica. Kamnolom, v katerem so se nabirale usedline, ki naj bi predstavljale levji delež uničujočega plazu, naj bi imel sumljivo obratovalno dovoljenje.

(VIDEO) @IstragaB uspjela se probiti do kamenoloma sa sumnjivim dozvolama u kojem se skupljao talog koji je izazvao lavinu koja je zatrpala nekoliko kuća u Donjoj Jablanici. Najmanje 14 osoba je smrtno stradalo. Nestale su cijele porodice. Preživjeli mještani su nam rekli da su… pic.twitter.com/INqYQpMlAV — Istraga.ba (@IstragaB) October 4, 2024

Domačini pravijo, da že dlje časa opozarjajo na problematiko kamnoloma. Bosanski medij Istraga objavo več informacij o kamnolomu napoveduje kmalu.

Umrlo vsaj 20 ljudi

Obilne padavine, ki so zajele Bosno in Hercegovino, so najbolj prizadele ravno mesto Jablanica severno od Mostarja in okoliške kraje. Povzročile so več zemeljskih plazov in obsežne poplave, v katerih je umrlo okoli 20 ljudi, več deset jih pogrešajo. Voda je odnesla številne hiše, vlada entitete Federacije BiH pa je razglasila stanje naravne nesreče.

V Jablanici je v 24 urah po poročanju tiskovne agencije Federacije BiH Fena padlo 323 milimetrov dežja, bregove pa sta prestopili reki Neretvica in Seončica.

V Jablanici je po poročanju portala televizije Al Jazeera voda odnesla 15 hiš in več vozil. Pod vodo so še naselja Konjic, Kreševo in Fojnica, prizadeta sta tudi Kiseljak in Vareš.

Po informacijah, ki jih navaja portal sarajevskega časnika Dnevni avaz, je doslej umrlo najmanj 18 ljudi, od tega 16 v Jablanici in dva v Fojnici, drugi mediji pa navajajo tudi do 20 žrtev. Ker več deset ljudi pogrešajo, bo številka na koncu verjetno še precej višja.