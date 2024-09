Noč je bila pestra: Soča je poplavljala, cesto zasul plaz

Na območju Bovca so bili ponoči močni nalivi meteornih voda, reka Soča s pritoki je poplavljala polja, cestišča in kleti stanovanjskih objektov. Cesto v Lepeni je zasul zemeljski plaz, 30 oseb, ki so ostale ujete v dolini in zaradi poškodovanega cestišča niso mogle zapustiti območja, so na varno prepeljali bovški prostovoljni gasilci.

Kot je še sporočila uprava za zaščito in reševanje, so gasilci črpali vodo iz objektov, s cestišč odstranjevali podrto drevje ter s protipoplavnimi vrečami varovali objekte in usmerjali vodne tokove. V bližini naselja Zadlaz - Žabče v občini Tolmin se je pri odstranjevanju poškodovanega drevesa poškodoval občan. Ponekod so gasilci še vedno na terenu.

Obilne količine padavin so bili v petek in ponoči deležni predvsem v zahodnem delu države, kjer so se razmere že začele umirjati. V jutranjih urah so nevihte zajele vzhodni del države, padavine se bodo zdaj začele pojavljati na severu in se zgodaj popoldne krepile ter razširile nad vso državo.

