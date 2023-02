Kaj se dogaja v Osijeku? Ameriški vlagatelji želijo zaposliti 4.500 ljudi.

Neimenovani ameriški vlagatelji so v industrijski coni Nemetin v Osijeku zakupili 169 tisoč kvadratnih metrov površin. Tam nameravajo zgraditi tovarno in v naslednjih štirih letih zaposliti okoli 4.500 ljudi, piše hrvaški časnik Večernji list. Prihod Američanov so potrdili tudi v mestni upravi, kjer pa ne smejo razkriti nobenih informacij o poslu.

V Osijek naj bi po pisanju Večernjega lista prišlo podjetje, ki ima po svetu več sto tovarn. Skupno zaposluje okoli 250 tisoč ljudi, njegovi letni prihodki pa znašajo več kot 30 milijard dolarjev.

Podjetje je na hrvaško ministrstvo za gospodarstvo za zgradbo, ki jo namerava postaviti v Nemetinu, že podalo zahtevo za oceno vpliva na okolje. V zahtevku piše, da gre za tovarno za izdelavo medicinskih prostetičnih delov in mikročipov ter matičnih plošč za avtomobilsko industrijo. V proizvodnem obratu nameravajo zaposliti okoli 1.700 delavcev, ki bodo delali v treh izmenah.

Informacija, da gre za ameriškega vlagatelja, ni uradna, podjetje, ki se ga omenja kot posrednika, pa je zagrebški Log Expert Five, piše Večernji list. Njegovi lastniki so tri družbe, registrirane v Romuniji, ob tem poročajo hrvaški mediji.

Zaradi pogodbene tajnosti ne smejo deliti nobenih informacij

Iz uprave mesta Osijek so za časnik pojasnili, da zaradi pogodbene tajnosti ne smejo deliti nobenih informacij o poslu. So pa pri Večernjem listu neuradno izvedeli, da ameriški vlagatelji v naslednjih štirih letih nameravajo zaposliti okoli 4.500 ljudi ter da so že večkrat obiskali Osijek in se sestali z županom Ivanom Radićem.

Pogajanja trajajo že leto in pol, Osijek pa so izbrali med 15 evropskimi mesti zaradi njegove prometne povezanosti in oprostitve plačila komunalnega prispevka pri gradnji tovarne, kar mestna uprava ponuja vlagateljem.

Začeli so že iskati kadre

Večernji list še piše, da so že začeli iskati kadre. Pri tem so stopili v stik tudi s hrvaškim zavodom za zaposlovanje ter s fakultetami in šolami v Osijeku, zagotoviti si želijo predvsem tehnike ter inženirje elektrotehnične in strojne stroke.