Na hrvaškem smučišču Platak so trije mlajši moški, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami, pretekli konec tedna fizično napadli in hudo poškodovali najprej pripadnika hrvaške gorske reševalne službe, nato pa še enega gorskega reševalca ter žensko in moškega, ki sta mu priskočila na pomoč. Povod za udarce in brce je bila zamera trojice do utrujenega reševalca, ki pred počitkom ni želel iz snega izvleči njihovega avtomobila, s katerim so pred tem razrili utrjeno smučišče, po katerem se ne bi smeli voziti. Hrvaška javnost je na nogah, saj se je razvedelo, da so vsi trije nasilneži na prostosti. Oče enega od mladeničev je član največje hrvaške parlamentarne stranke HDZ.

Trije mlajši moški – kot danes poročajo hrvaški mediji, so njihova imena Luka Tiriel Abramović, Matej Krunić in Lovro Pavelić, stari pa so od 21 do 22 let – so v nedeljo z osebnim avtomobilom znamke BMW na smučišču Platak nad Reko "delali kroge", nato pa je njihovo vozilo obtičalo v snegu.

Fotografija je simbolična, napadalci so po smučišču "delali kroge" z vozilom BMW serije 5. Foto: Shutterstock

Udarci, brce, lomljenje rok, poškodbe vretenc, krvavenje pljuč

Od 43-letnega gorskega reševalca, ki je bil v bližini, so zahtevali, naj njihov avtomobil iz snega izvleče z motornimi sanmi, vendar pa tega ni želel storiti, ker se je njegova izmena končala in se je odpravljal k počitku. Sprva mu niso dovolili, da bi pot nadaljeval mimo njih, nato pa ga je eden od trojice v obraz udaril tako močno, da ga je nokavtiral.

Dogodek so opazili v bližnjem gostinskem lokalu, nezavestnemu reševalcu sta na pomoč pritekla še en reševalec in en gost, a so napadli tudi njiju. Nato je strasti poskusila umiriti še gostja lokala, ki je bila na pijači z reševalci, a ji nasilneži niso prizanašali, saj je v glavo prejela kar štiri udarce, kasneje pa je brco v glavo na zahrbten način, od zadaj, dobil še prvi reševalec, ki se je v tem času prebudil iz nezavesti.

"Obrnili smo ga na bok, mu izvlekli jezik in ga poskusili oživljati," je o prvi pomoči reševalcu, ki jo je skupil najbolj, v izjavi za javnost kasneje pojasnil načelnik reškega štaba hrvaške gorske reševalne službe Marko Andrić in dodal, da so mislili, da je umrl. Napadalci naj bi medtem kričali, da so "veliki borci". Po oceni očividcev naj bi vsi imeli več kot sto kilogramov.

Posledice napada so bile hude. Prvi napadeni gorski reševalec je utrpel pretres možganov in poškodbo vratnih vretenc, gost lokala, ki je poskusil pomagati gorskemu reševalcu, zlom roke, gostja pa ima krvavitve v pljučih.

Reševalec, ki so ga napadalci nokavtirali tako s pestjo kot z brco v glavo, naj bi bil že nekaj dni razpet med domom in bolnišnico, saj ima hud pretres možganov. Foto: Shutterstock

Oče enega od napadalcev je politik

Hrvaški mediji so danes izvedeli, da je vsaj eden od treh nasilnežev, 21-letni Luka Tiriel Abramović, aktivni tekmovalec v mešanih borilnih veščinah (MMA), z borilnimi veščinami pa se ukvarja še vsaj eden od njih, Krunić. Abramovića je njegov klub borilnih veščin, Dynamite Gym Rijeka, danes izključil.

Abramović je, tako poroča hrvaški Index, sin Dražena Abramovića, ki velja za vplivnega posameznika v svetu hrvaške lokalne politike in je član hrvaške vladajoče stranke HDZ.

Vsi so na prostosti, policija jim za zdaj očita le kršenje javnega reda in miru

Prav zaradi povezave enega od napadalcev na gorskega reševalca in druge osebe s hrvaško politiko se pri naših južnih sosedih danes marsikdo sprašuje, ali je to razlog, da trije pretepači trenutno ne sedijo v priporu, temveč so vsi na prostosti.

Hrvaška policija primer vsaj za zdaj namreč obravnava zgolj tako, kot da so Abramović, Krunić in Pavelić (ki je bil tudi lastnik avtomobila znamke BMW, s katerim so razrili smučišče Platak) kršili javni red in mir. Ob prihodu na smučišče so jih policisti sicer pridržali, vendar so jih pozneje izpustili. S policijske uprave Primorsko-goranske županije so danes sporočili, da obstaja daljši videoposnetek celotnega dogodka, ki ga bo policija analizirala in proti trojici, če bo treba, uvedla potrebne postopke.