Hrvaška policija proti trem mladim nasilnežem, ki so po uničevanju smučišča Platak fizično obračunali s štirimi osebami, med katerimi sta bila dva gorska reševalca, ne bo sprožila kazenskega postopka, bodo pa zgolj prekrškovni postopek namesto tega uvedli še zoper napadenega reševalca in še eno osebo.

Reška policija je na današnji tiskovni konferenci po poročanju časnika Index.hr nekoliko presenetljivo pojasnila, da bo zaradi domnevne kršitve javnega reda in miru uvedla prekrškovni postopek proti petim osebam, ki so bile v nedeljo vpletene v incident na smučišču Platak.

Ob treh mladih ljubiteljih mešanih borilnih veščin (MMA), ki so enemu gorskemu reševalcu povzročili pretres možganov in poškodbo vratne hrbtenice, ker so ga nokavtirali in nato še brcnili v glavo, ko je bil že na tleh, drugi osebi so zlomili roko, ženski pa povzročili krvavitve v pljučih, bodo postopek uvedli še proti dvema od napadenih oseb, reševalcu in moškemu, ki mu je prihitel na pomoč.

Pri hrvaški policiji so danes namignili tudi, da naj bi celoten incident s provokacijo povzročil pripadnik gorske reševalne službe, pa čeprav je bil MMA-borec tisti, ki je prvi udaril. Foto: Shutterstock

Na policiji so poškodbe napadenih označili za lažje in zato ne bodo kazensko ovadili mladeničev, ki so se pred fizičnim obračunom z vozilom znamke BMW vozili po utrjenem smučišču. Ker so bile poškodbe lažje narave, elementov nasilništva, kar bi bilo morebitno kaznivo dejanje, ki bi upravičilo kazensko ovadbo, ni bilo, so pojasnili na policiji.

Za policijo je stvar, kar zadeva morebitni kazenski pregon trojice, zaključena, stvari pa se lahko spremenijo le, če se vmeša državno tožilstvo, še poroča Index.hr.

"Hoteli so ubiti tega človeka"

Za Dnevnik.hr je spregovoril moški, ki je želel pomagati napadenima reševalcema. "Pretep je trajal kar 20 minut. V nekem trenutku sem se boril s tremi. Gorskega reševalca sem umaknil stran od tistega, ki ga je nokavtiral," je povedal in dodal, da so "človeka hoteli ubiti." Sam jo je odnesel z zlomljeno roko. Njegova partnerica, ki je prav tako poskušala pomagati napadenima, je prejela več udarcev v glavo, v bolnišnici pa so odkrili notranjo krvavitev v pljučih.

Napadalci mladi ljubitelji borilnih veščin

Policija je o grozljivem nasilnem incidentu javnost obvestila šele tri dni po dogodku. Hrvaška javnost je na nogah, saj so napadalci, Luka Tiriel Abramović, Matej Krunić in Lovro Pavelić, stari od 21 do 22 let, na prostosti, policija pa napad obravnava zgolj kot kršitev javnega reda in miru.

Direktor športnega centra: Pričakujemo, da bodo akterji najstrožje kaznovani

Alen Udovič, direktor športnega centra, kamor spada smučišče Platak, je povedal, da pričakujejo, da bodo akterji najstrožje kaznovani, da so nad dogodkom zgroženi in ga obsojajo.

Povod za udarce in brce je bila zamera trojice do utrujenega reševalca, ki pred počitkom ni želel iz snega izvleči njihovega avtomobila, s katerim so pred tem razrili utrjeno smučišče, po katerem se ne bi smeli voziti.