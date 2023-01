Izredne razmere v zagrebški bolnišnici: na pohodu epidemija nevarne bakterije

Pri sosedih poročajo o porastu primerov invazivnih streptokoknih okužb. V zadnjih petnajstih letih niso zabeležili toliko okužb, kot so jih od začetka lanskega septembra do sredine letošnjega januarja.

Za streptokokno angino sta zbolela 3.502 človeka, 965 za škrlatinko, kar 12 ljudi pa je zbolelo za invazivnimi streptokoknimi boleznimi, kamor spadata sepsa in meningitis. Štiri osebe, stare med 30 in 65 let, so zaradi težjega poteka bolezni umrle, kažejo podatki Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Streptokok A je bakterija, ki se nahaja v grlu in na koži. Običajno povzroča zvišano telesno temperaturo in okužbe žrela, veliko ljudi pa jo nosi brez kakršnihkoli simptomov. Ko pa bakterija pride globlje v telo, pljuča ali krvni obtok, lahko povzroči hudo pljučnico in sepso, ki je lahko včasih tudi usodna. Streptokok A je bakterija, ki se prenaša s kašljanjem, kihanjem in tesnim stikom.

Marko Kutleša, infektolog na zagrebški infekcijski kliniki, je za Jutranji list povedal, da v bolnišnici že nekaj časa vladajo izredne razmere, še posebej oblegana je urgenca: "Imamo zelo veliko hospitalizacij. Poleg tega smo imeli v zadnjem mesecu in pol okoli petnajst primerov invazivnih streptokoknih okužb, pri vseh pa je šlo za smrtno nevarna stanja. Preplah ni potreben, a previdnost je nujna."

Po Angliji in Ameriki eksplozija okužb še na Hrvaškem

"V letošnji sezoni obravnavamo veliko več invazivnih streptokoknih okužb, ne le v primerjavi s pandemičnimi leti, ampak tudi v primerjavi s časom pred koronavirusom. Pogosto smo priča hudi obliki streptokokne okužbe, septičnemu stanju, pljučnici in bakterijskemu meningtisu. Preprosto, obstaja veliko bolj invazivna oblika te okužbe," je pojasnil Kutleša in ob tem dodal, da so to pazili že Angleži in Američani, nato pa se je okužba močno razširila med odraslimi in otroki tudi na Hrvaškem. V Veliki Britaniji je zaradi okužbe z bakterijo streptokok A umrlo devet otrok, je decembra lani poročal CNN.

Zakaj je prišlo do eksplozije okužb, še ne vedo, je pojasnil Kutleša. Glede na veliko število streptokoknih okužb ne preseneča, da so mikrobiološki laboratoriji vse bolj polni. Dnevno testirajo do sto bolnikov, večinoma otrok, še poroča Jutranji list.