Ali to pomeni konec za hrvaškega premierja Andreja Plenkovića?

Opozicija v hrvaškem saboru bo prvič zahtevala odpoklic hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. K temu so jo spodbudili prepisi telefonskih sporočil oseb iz najbližjega Plenkovićevega kroga, ki kažejo na pogojevanje pri zaposlovanju in izvedbi razpisov za dodelitev finančnih spodbud, poročajo hrvaški mediji.

Prepise komunikacije nekaterih Plenkovićevih sodelavcev je objavil hrvaški tednik Nacional. Med osebami, ki naj bi vplivale na zaposlovanje v podjetjih, sta po pisanju Nacionala tudi tiskovni predstavnik vlade Marko Milić in tiskovni predstavnik vladajoče stranke HDZ Zoltan Kabok.

Prepisi sporočil med Milićem in direktorjem podjetja Hrvatske šume Krunoslavom Jakupčićem kažejo na to, da je Milić od Jakupčića zahteval, naj zaposli določeno osebo. Nacional piše, da je Jakupčić Milića prosil tudi za dovoljenje, ko je hotel zaposliti ljudi na svojo pobudo.

Milić in Kabok sta za hrvaško tiskovno agencijo Hina zavrnila vse obtožbe na svoj račun.

Nacional trdi, da je šef Hrvatskih šum delal usluge tudi gospodarskemu ministru Davorju Filipčiću in glavnemu tajniku HDZ Krunoslavu Katičiću ter vodji urada premierja Zvonimirju Frki Petešiću.

Jakupčiću so mobilni telefon odvzeli maja 2020, ko so ga privedli zaradi suma zlorabe položaja in trgovanja z vplivom.

Informacije, ki so v javnost prišle v zadnjih dneh, so zastrašujoče

Informacije, ki so prišle v javnost v zadnjih dneh, so po besedah vodje največje opozicijske stranke SDP Peđe Grbina zastrašujoče, poroča Hina. "Kažejo na raven korupcije, klientelizma in nepotizma, kakršne se ne bi sramoval niti (nekdanji premier, op. p.) Ivo Sanader," je izjavil.

Pobudo za odpoklic premierja je dala stranka Domovinsko gibanje, na pobudo Mosta pa bodo v saboru začeli zbirati tudi podpise za odpoklic glavne državne tožilke Zlate Hrvoj Šipek, piše časnik Večernji list.

Grbin je dejal, da bodo podpise za obe pobudi začeli zbirati že ta teden.

Zlata Hrvoj Šipek bo v saboru po njegovih besedah tako dobila priložnost, da pojasni, "zakaj po novih sporočilih, ki so prišla v javnost in ki resno inkriminirajo tiskovnega predstavnika premierja, glavnega tajnika HDZ in Plenkovića osebno, ni ravnala v skladu z zakonom".

Dopisovanje "diši po koncu za premierja"

Prepise, ki jih je objavil Nacional, je danes komentiral tudi predsednik parlamentarnega protikorupcijskega sveta Nikola Grmoja iz stranke Most. Prepričan je, da dopisovanje tiskovnega predstavnika vlade in nekdanjega šefa podjetja Hrvatske šume Jakupčića "diši po koncu za premierja".

Izrazil je pričakovanje, da bo državno tožilstvo začelo postopek proti odgovornim, ker naj bi sporočila prek aplikacije Viber dokazovala, da so prirejali razpise in trgovali z vplivom.

Dodal je, da je iz sporočil jasno, da se nič ni zgodilo brez vednosti Plenkovića in da so ga vprašali za vsako zaposlitev. Obenem je spomnil, da je državno tožilstvo zaradi podobnih dejanj v preteklosti vložilo obtožnice proti nekdanjemu podpredsedniku vlade Borisu Miloševiću ter nekdanjemu ministru za gradbeništvo Darku Horvatu in nekdanjemu ministru za delo Josipu Aladroviću.