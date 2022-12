Plenković za novo leto na bankomat ter z Ursulo von der Leyen na kavo v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne bomo prirejali velike zabave. Mislim, da moramo biti skromni in ponižni. Veliko smo delali za to, a proslavili bomo na neki simboličen način," je povedal Plenković.

"Ne bomo prirejali velike zabave. Mislim, da moramo biti skromni in ponižni. Veliko smo delali za to, a proslavili bomo na neki simboličen način," je povedal Plenković. Foto: Reuters

Hrvaška bo vstop v območje evra in schengenski prostor 1. januarja proslavila simbolično, je hrvaški premier Andrej Plenković napovedal v oddaji hrvaškega nacionalnega radia HRT A sada vlada. Dejal je, da bodo na bankomatu dvignili evre ter se s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen v Slovenijo odpravili na kavo.

Von der Leynova bo Zagreb obiskala ob pridružitvi Hrvaške schengenskemu in evrskemu območju 1. januarja, ko ne bo več nadzora na slovensko-hrvaški meji, kuno pa bo kot uradno plačilno sredstvo zamenjal evro.

Ne bodo prirejali velike zabave

"Ne bomo prirejali velike zabave. Mislim, da moramo biti skromni in ponižni. Veliko smo delali za to, a proslavili bomo na neki simboličen način," je povedal Plenković.

Napovedal je, da se bo skupaj s predsednico Evropske komisije odpravil na mejo s Slovenijo. "Tam bova prečkala mejo brez nadzora. Popila bova kavo in plačala v evrih," je dejal in poudaril, da še nobeni državi ni uspelo na isti dan vstopiti v evrsko območje in schengen.