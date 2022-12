Policija se pospešeno pripravlja na vstop Hrvaške v schengen

Slovenska policija se na vstop Hrvaške v schengensko območje pripravlja že dalj časa. To vključuje priprave na strateški in taktični ravni, kar bo kljub ukinitvi schengenske kontrole na skupni meji omogočilo zagotavljanje varnosti v Sloveniji.

Slovenska policija se na vstop Hrvaške v schengensko območje pripravlja že dalj časa. To vključuje priprave na strateški in taktični ravni, kar bo kljub ukinitvi schengenske kontrole na skupni meji omogočilo zagotavljanje varnosti v Sloveniji. Foto: Reuters

Danes mineva 15 let, odkar je Slovenija postala članica schengenskega območja. To obletnico zaznamuje tudi odločitev o sprejemu Hrvaške v schengen, ki se bo s 1. januarjem pridružila temu območju brez nadzora na notranjih mejah. Z vstopom Hrvaške se bo spremenil tudi režim na meji, na kar se pospešeno pripravlja tudi slovenska policija.

Slovenija je skupaj s še osmimi državami 21. decembra 2007 postala članica schengenskega prostora, s čimer se je območje razširilo s takratnih 15 na 24 držav. Schengen je bil ob uvedbi evra za slovenske državljane najbolj otipljiva korist članstva v EU.

Vstop v schengensko območje so državljani Slovenije najbolj občutili kot ukinitev mejnih kontrol na mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Za Slovenijo se je s tem odprla pot prostemu gibanju v preostalih državah EU in schengenskega območja.

Z vstopom v schengen je Slovenija prevzela tudi nalogo varovanja skupne zunanje meje po schengenskih standardih in s tem zagotavljanja varnosti vseh držav članic EU, saj je slovensko-hrvaška meja postala nova zunanja schengenska meja, so pojasnili na slovenskem notranjem ministrstvu.

Kot 27. članica se bo schengnu 1. januarja prihodnje leto pridružila Hrvaška. Takrat bo tudi odpravljen nadzor na njenih kopenskih in morskih mejah z drugimi članicami schengna, torej tudi na slovensko-hrvaški, medtem ko se bo na letališčih to zgodilo 26. marca, ob menjavi letalskih voznih redov.

Dvig zapornic na mejnih prehodih

Na mejnih prehodih s Hrvaško bodo slovenski mejni organi "dvignili zapornice, prižgali zelene luči in prilagodili talne oznake novim pravilom", so ponazorili na notranjem ministrstvu.

Ob tem se bo spremenil tudi režim prehajanja meje med Slovenijo in Hrvaško. Vsi potniki, ki izpolnjujejo pogoje, torej imajo veljavni osebni dokument za prehod meje, bodo mejo med državama lahko prestopili kjerkoli.

Policisti na obmejnem območju prisotni še naprej

Policija je sprejela strategijo, ki opredeljuje tudi način izvajanja izravnalnih ukrepov na notranjih mejah z vsemi sosednjimi državami in izvajanje zakonodaje EU na notranjih mejah. Med drugim bodo policisti izvajali nadomestne ukrepe v obliki izravnalnih ukrepov in bodo še vedno navzoči na obmejnem območju, so pojasnili.

Slovenska policija vseskozi spremlja in analizira razmere ne samo na meji s Hrvaško, ampak na celotnem območju Zahodnega Balkana, ki neposredno vpliva na razmere na naši meji. Vsi ukrepi policije so in bodo tudi ob vstopu Hrvaške v schengensko območje prilagojeni trenutnemu varnostnemu položaju s ciljem zagotavljanja varnosti Slovenije in preprečevanju nezakonitih migracij, vključno z vsemi mogočimi ukrepi, ki jih dopuščajo schengenska pravila, so še navedli na notranjem ministrstvu.