Vlada podprla vstop Bolgarije in Romunije v schengen

O vstopu Romunije in Bolgarije v schengensko območje s 1. januarjem prihodnje leto bodo nato notranji ministri schengenskih držav odločali na zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve 8. decembra, a ni zagotovo, da ga bodo podprli.

Vlada je na današnji seji sprejela predlog stališča o vstopu Bolgarije in Romunije v schengensko območje in ga poslala v državni zbor, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje (Ukom). V njem podpira vstop Bolgarije in Romunije v schengen in pričakuje, da bosta novi članici izpolnjevali obveznosti in naloge v skladu s schengenskim pravnim redom.