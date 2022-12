Slovenija in Hrvaška ob vstopu zadnje v schengen vsaka s svojo izjavo o arbitraži

Slovenija in Hrvaška sta ob hrvaškem vstopu v schengen pripravili vsaka svojo enostransko izjavo o arbitražni razsodbi. Slovenija v njej po neuradnih informacijah poudarja, da je meja med državama določena z arbitražno razsodbo, ki je končna in obvezujoča. Hrvaška pa medtem v svoji izjavi zatrjuje, da je razsodba ne obvezuje.

Slovenija v svoji enostranski izjavi, ki bo dana v zapisnik današnjega zasedanja notranjih ministrov EU, navaja, da podpira hrvaški vstop v schengen, ki je v skupnem evropskem interesu.

Slovenija: Arbitražna razsodba je končna in obvezujoča

"Republika Slovenija poudarja, da sta tako kopenska kot morska meja med državama v celoti in dokončno določeni z arbitražno razsodbo iz 29. junija 2017, ki je v skladu s 7. členom arbitražnega sporazuma iz 4. novembra 2009 končna in obvezujoča," je zapisano v slovenski izjavi, ki jo je pridobila STA.

Izjava, ki so jo potrdili tako vlada kot pristojni odbori državnega zbora, navaja še, da je Slovenija arbitražno razsodbo prenesla v svojo nacionalno zakonodajo.

Hrvaška pravi, da je arbitražna razsodba ne obvezuje in da je ne bo uveljavila

Hrvaška stran je medtem pripravila svojo enostransko izjavo, ki se nanaša na slovensko. "Hrvaška spominja, da je po soglasni odločitvi hrvaškega parlamenta iz 29. julija 2015 izstopila iz arbitraže zaradi materialnih kršitev arbitražnega sporazuma. Hrvaška zato ponavlja svoje stališče, da je arbitražna razsodba iz leta 2017 ne obvezuje in da je ne bo uveljavila," piše v hrvaški izjavi.

Zato je treba skupno kopensko in morsko mejo med Hrvaško in Slovenijo še določiti v skladu z mednarodnim pravom, poudarja Zagreb v izjavi, ki bo prav tako priložena zapisniku zasedanja. Hrvaška ostaja odprta za nadaljevanje dvostranskega dialoga s Slovenijo, da bi našli skupno rešitev, so dodali.

Hrvaška stran je poudarila še, da je kljub tej izjavi zavezana sodelovanju s Slovenijo pri polnem izvajanju schengenskega zakonika.

Slovenska politika je sicer vseskozi bolj ali manj na glas razmišljala o pogojevanju slovenskega soglasja vključitvi Hrvaške v schengen z uresničitvijo arbitražne razsodbe o meji. Toda tako zdajšnja vlada pod vodstvom Roberta Goloba kot prejšnja pod vodstvom Janeza Janše sta se nato tovrstnemu pogojevanju odrekli, ker da bo imela Slovenija s Hrvaško v schengnu več koristi.

V Bruslju danes končna odločitev o vstopu Hrvaške v schengen

Notranji ministri Evropske unije bodo danes odločali o pridružitvi Hrvaške schengnu s 1. januarjem 2023, pri čemer se slovenski južni sosedi obeta zadostna podpora. Predvidoma bodo glasovali tudi o vstopu Bolgarije in Romunije, a je podpora za ti dve državi pod vprašajem zaradi nasprotovanja Avstrije in Nizozemske.

Ministri članic EU, ki so tudi v schengnu, bodo danes odločali o sklepu, da se Hrvaška 1. januarja 2023 pridruži schengenskemu območju. Po neuradnih informacijah je pričakovati, da bo Hrvaška prejela zadostno podporo.

Vstop južne sosede v schengen podpira tudi Slovenija, ki jo bo na današnjem zasedanju v Bruslju zastopala notranja ministrica Tatjana Bobnar. Ob tem bo Slovenija predvidoma podala enostransko izjavo, v kateri potrjuje svoje vztrajanje pri implementaciji arbitražne razsodbe, ki je dokončna, zavezujoča in jo je treba spoštovati.

Z novim letom Hrvaška v območje brez nadzora na notranjih mejah

Hrvaška, ki se je Evropski uniji pridružila julija 2013, bo tako z novim letom vstopila še v območje brez nadzora na notranjih mejah, s čimer bo odpravljen tudi nadzor na slovensko-hrvaški meji. 1. januarja bo poleg tega prevzela tudi evro.

Notranji ministri naj bi prav tako glasovali o vstopu Romunije in Bolgarije v schengensko območje, a je podpora tema dvema državama pod vprašajem. Avstrija namreč nasprotuje članstvu obeh, Nizozemska pa članstvu Bolgarije.

"Glasoval bom proti širitvi schengna na Bolgarijo in Romunijo," je danes najavil avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Kot je povedal, sistem ne deluje, kar naj bi bilo očitno s sto tisoč letošnjimi nezakonitimi prihodi v Avstrijo, od tega pa kar 75 tisoč migrantov ni bilo registriranih v drugih članicah EU. Za Hrvaško Karner ni podal zadržkov.

Na to, da sistem ne deluje, po njegovih besedah kaže tudi to, da več držav izvaja nadzor na notranjih schengenskih mejah. Tega Avstrija izvaja tako na svoji vzhodni meji z Madžarsko kot na južni meji s Slovenijo.

Češki notranji minister prepričan o potrditvi vstopa Hrvaške v schengen

"Prepričan sem, da bomo danes potrdili vstop Hrvaške. Upamo pa tudi, da bomo sprejeli odločitev o Romuniji in Bolgariji," je povedal češki notranji minister Vit Rakušan, ki bo vodil današnje zasedanje notranjih ministrov EU.

Podobno je menil tudi podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas, pristojen za spodbujanje evropskega načina življenja.

Schinas je v odzivu na avstrijske zadržke poudaril, da so kandidatke naredile, kar so morale, in da so pripravljene zagotoviti, da je zunanja meja zaščitena, da so pripravljene na boj proti tihotapcem in da preprečijo nezakonite prihode v EU.

"Zadržki, ki ostajajo, so politični in spodkopavajo dve zelo preprosti dejstvi. To je, da bomo s širitvijo schengna močnejši in ne šibkejši. Drugič pa, da širitev schengna pomeni večji in boljši nadzor, ne obratno," je povedal podpredsednik Evropske komisije.

Vzdržan glas velja kot "tiha privolitev"

Za potrditev vstopa je potrebno soglasje držav schengenskega območja, ki so članice EU. Danska, ki sicer je v schengnu, zaradi izjeme o tem ne glasuje. Od članic EU poleg tega ne glasujejo še Hrvaška, Bolgarija, Romunija, Ciper in Irska. Prav tako ne glasujejo Islandija, Liechtenstein, Norveška in Švica, ki so del schengna, niso pa članice Unije. Potrebno je torej soglasje 21 držav, pri čemer vzdržan glas velja kot "tiha privolitev".

Ministri za notranje zadeve članic EU bodo sicer danes obravnavali tudi akcijski načrt za upravljanje migracij na zahodnobalkanski migracijski poti, ki ga je Evropska komisija spričo naraščajočega števila prihodov migrantov predstavila v ponedeljek.