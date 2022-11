Avstrija udarila po Hrvaški in presenetila Bruselj

Odklonilno stališče Avstrije do vstopa Hrvaške v schengensko območje je presenetilo Evropsko komisijo, danes piše hrvaški časnik Večernji list. To naj bi po pisanju časnika dejal visoki predstavnik Evropske komisije, potem ko je avstrijski notranji minister Gerhard Karner izjavil, da ni čas za širitev schengenskega območja, ker ta ne deluje.

"Zelo neprijetno smo presenečeni nad dejanji Avstrije in zadnjimi izjavami njihovega notranjega ministra. Nam niso omenili niti enega dvoma o vstopu Hrvaške v schengen. Takšen položaj zagotovo ni pošten do Hrvaške in ga je treba nujno urediti pred glasovanjem 8. decembra," je za Večernji list dejal visoki predstavnik Evropske komisije, ki je hotel ostati neimenovan.

Karner: Nasprotujemo odpravljanju notranjih kontrol

Avstrijski notranji minister je v petek izrazil dvom o smislu širitve schengenskega območja in v ponedeljek ponovil svoje stališče. Kot razlog je navedel razmere na meji, ki naj bi kazale, da schengen načeloma ne deluje, zato je širjenje tega območja nesmiselno.

Podobno izjavo so na Večernjem listu ob novinarski poizvedbi dobili tudi z avstrijskega notranjega ministrstva. "Ker imamo letos sto tisoč nezakonitih migrantov, ki jih je policija odkrila na avstrijski meji, od katerih jih 75 tisoč niso registrirali niti v eni državi EU, varovanje zunanje meje z našega stališča ne deluje," so sporočili. Zapisali so še, da "širjenje pokvarjenega sistema tega ne bo naredilo boljšega" in da notranje ministrstvo zaradi varnostnih razlogov "v tem trenutku nasprotuje odpravljanju mejnih kontrol".

Pomenljivo je, da Avstrija do zdaj Hrvaški niti enkrat ni izrazila zaskrbljenosti zaradi prihoda migrantov prek njenega ozemlja, piše novinarka časnika Večernji list Sandra Veljković. Obenem je poudarila, da so Avstrijci v zadnjem času imeli več stikov s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom kot z Evropsko komisijo, "zaradi česar se v širši geopolitični sliki začenja omenjati skupna, če ne naklonjenost, pa usmerjenost proti Rusiji".

Plenković: Avstrijci so zaskrbljeni zaradi nezakonitih migracij

Hrvaški premier Andrej Plenković je v ponedeljek po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina izjavil, da razume zaskrbljenost Dunaja, a pričakuje podporo in razumevanje za to, kar je Hrvaška storila, ko je izpolnila kriterije za članstvo v schengenskem območju. Izrazil je prepričanje, da bo Hrvaška na koncu uspešna, zadnje izjave Dunaja pa je pripisal zaskrbljenosti Avstrijcev zaradi nezakonitih migracij.

"Na ta način usmerjajo pozornost na nekaj, kar je zanje ena od treh ključnih tem v anketah, to so nezakonite migracije, cene energentov in inflacija. Naslednje volitve v Avstriji so leta 2024, vendar te teme vsekakor nalagajo vladi, da se izreče o njih," je dejal hrvaški premier, ki se bo v sredo v Zagrebu sestal z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem.

Na "skrb vzbujajoče izjave" avstrijskega notranjega ministra so se danes odzvali tudi v uradu hrvaškega predsednika. "Mislim, da gre za obračunavanje med drugimi članicami Unije na naših plečih. Tu se je potem vključila še Avstrija, ki ima notranje, vidne, a meni nejasne razloge, zakaj to počne ... Ko se bom pogovarjal z avstrijskim kanclerjem, bom zagovarjal vstop v schengen," je napovedal hrvaški predsednik Zoran Milanović in poudaril, da je bila Hrvaška po njegovem mnenju tehnično pripravljena za vstop v schengen že leta 2016.