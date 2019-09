Hrvaška naj bi 16. oktobra dobila pozitivno oceno Bruslja za vstop v schengen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija bo 16. oktobra prižgala zeleno luč za vstop Hrvaške v schengensko območje, danes piše Večernji list. Časnik navaja, da je osnutek odločitve komisije že spisan in da bo Hrvaška dobila pozitivno oceno, kar pomeni, da bo Zagreb priporočilo za vstop v schengen dobil do konca mandata odhajajoče komisije.

Pri navajanju te informacije se zagrebški časnik na svoji spletni strani sklicuje na neimenovane vire v Bruslju. Napoveduje, da bo odločitev o sprejemu Hrvaške v schengensko območje sprejeta 16. oktobra na kolegiju evropskih komisarjev, to pa bo ena zadnjih sej, na kateri bodo sprejemali odločitve, preden bo 1. novembra mandat nastopila nova Evropska komisija.

Poročevalec za Hrvaško naj bi bil prvi podpredsednik Evropske komisije v mandatu predsednika Jean-Clauda Junckerja, Frans Timmermans, ki naj bi bil v novi komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen eden od treh izvršnih podpredsednikov, piše dopisnik Večernjega lista iz Bruslja.

Kot piše časnik, bo Hrvaška do konca Junckerjevega mandata prestala tehnično evalvacijo in dobila priporočila za vstop v schengen. Končna, politična odločitev pa bo odvisna od Sveta EU in podpore vseh držav članic EU.

Hrvaški premier Andrej Plenković bo v četrtek na obisku v Bruslju, ker se bo z Junckerjem pogovarjal o hrvaški izpolnitvi tehničnih pogojev za vstop v schengen. Foto: Reuters

Juncker pozitivno mnenje obljubil že med svojim junijskim obiskom na Hrvaškem

Juncker je pozitivno mnenje komisije o hrvaškem članstvu v schengnu obljubil že med svojim junijskim obiskom na Hrvaškem. Tudi hrvaški premier Plenković je pred kratkim znova dejal, da bo Hrvaška "absolutno vstopila v schengen". Ob tem je pojasnil, da je schengenski odbor, ki deluje v okviru Evropske komisije, že v začetku septembra potrdil, da je Hrvaška izpolnila vse kriterije, ki so potrebni, da komisija Svetu EU priporoči sprejem Hrvaške v schengensko območje.

Plenković je izrazil trdno prepričanje, da bo Hrvaška kmalu izpolnila enega svojih strateških ciljev, kljub temu, da je slovenski predsednik Borut Pahor na nedavnem srečanju predsedniške trilaterale Avstrija-Hrvaška-Slovenija v Šibeniku Hrvaško pozval, naj uveljavi arbitražno razsodbo, s čimer naj bi Zagreb olajšal odločitev slovenske vlade o podpori vstopu Hrvaške v schengen.

V hrvaških medijih so ocenili, da je bila Pahorjeva izjava tudi nova posredna napoved slovenskega državnega vrha, da Slovenija na Svetu EU ne bo podprla vstopa Hrvaške v schengen, če bo uradni Zagreb vztrajal pri zavračanju uveljavitve arbitražno razsodbe o meji med državama.