Poročilo o arbitraži na klopeh članov Knovsa

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je obravnavala predlog poročila o arbitraži. Kot je pred sejo dejal predsednik komisije Matej Tonin, sicer zaupno poročilo razkriva, kaj je šlo narobe na slovenski strani in kako je Hrvaška že v začetku k arbitražnemu sporazumu pristopila neiskreno. Sejo so po uri razprave prekinili.

Matej Tonin je v izjavi za medije pred začetkom seje komisije pojasnil, da so čez poletje trdo delali in pripravili obsežno poročilo na 155 straneh. Kot je poudaril, so šli v podrobnosti, niso se spuščali v vrednostne sodbe, so pa zapisali dejstva. Poročilo bo zaupne narave, na 17 straneh pa so pripravili tudi javni del.

Poročilo dobro razkriva, kaj je šlo narobe

Pri pripravi poročila so uporabili magnetograme oziroma dobesedne zapise pričanj in dokumentacijo, ki so jo komisiji posredovale druge državne institucije.

Poročilo po njegovi oceni dobro opiše, kaj je šlo narobe na slovenski strani, kako agresivno je k stvari pristopala Hrvaška in "kako je že praktično od samega začetka neiskreno pristopila k arbitražnemu sporazumu" o meji med državama. Nato se je ves čas tudi agresivno trudila, da bi arbitražni sporazum kompromitirala.

Tu sta po besedah Tonina hrvaška varnostno-obveščevalna služba (SOA) in njen direktor Dragan Lozančić opravila "zanimiv posel in dosegla tisto, kar si je hrvaška politika že v samem začetku zastavila".

Foto: Reuters

Kot je še povedal Tonin, komisija ni sodišče, verjame pa, da bo njeno poročilo "ostalim pristojnim institucijam v državi pomagalo pri določenih postopkih". Na vprašanje, ali meni, da bo zaupni del poročila morda terjal kakšno politično odgovornost od koga v Sloveniji, je odgovoril, da bi jo on terjal. "Kaj se bo zgodilo, pa ne vem," je dodal.

Poročila danes še niso potrdili, saj so po približno uri razprave o njem sejo prekinili in jo bodo nadaljevali oktobra, so pojasnili v NSi. Podpredsednik komisije Žan Mahnič, sicer poslanec SDS, je pojasnil, da poročila v obliki, kot je bilo pripravljeno, ne podpira. Imajo pa člani komisije zdaj 14 dni časa, da posredujejo pripombe nanj.

Komisija je sicer v okviru obravnave projekta arbitraže pred poletjem opravila številna zaslišanja z akterji afere, ko sta se v prisluhe očitno hrvaških obveščevalcev ujela agentka Simona Drenik in arbiter Jernej Sekolec, čeprav se sploh ne bi smela pogovarjati.

Na dnevnem redu današnje seje je bil sicer tudi predlog poročila glede izvedene naloge Obveščevalno varnostne službe na Poveljstvu sil Slovenske vojske 3. aprila. Šlo je za zaslišanja pripadnikov Slovenske vojske, na podlagi katerih je načelnica generalštaba Alenka Ermenc predlagala razrešitev nekdanjega poveljnika poveljstva sil Mihe Škerbinca.