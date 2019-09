Trije predsedniki skupaj v Šibeniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsedniki Avstrije, Hrvaške in Slovenije Alexander Van der Bellen, Kolinda Grabar-Kitarović in Borut Pahor bodo danes v Šibeniku na rednem letnem srečanju trilaterale. Gre za šesto tovrstno tristransko srečanje, ki je namenjeno krepitvi odnosov in sodelovanja med državami v ožjem regionalnem formatu.