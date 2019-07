Arbitraža: na Sodišču EU obravnava o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče EU bo na ustni obravnavi presojalo hrvaški ugovor, da glede arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško ni pristojno razsojati, ker naj bi bile meje med državami stvar mednarodnega, ne evropskega prava. Slovenija bo po pričakovanjih ponovila, da Hrvaška z nepriznavanjem arbitražne razsodbe krši evropska pravila in politike. Sama arbitražna razsodba za Slovenijo ni več vprašanje, temveč dejstvo, ki ga mora sodišče po njenem mnenju upoštevati.

Če se bo sodišče razglasilo za pristojno, bo sledila vsebinska obravnava tožbe

Šele po odločitvi sodišča glede dopustnosti tožbe bo, če se bo razglasilo za pristojno, na vrsti vsebinska obravnava glede tožbenih zahtevkov Slovenije. Sodišče se lahko sicer odloči tudi, da združi končno odločitev glede pristojnosti z vsebinsko obravnavo.

Obravnava bo ob 14.30 pred velikim senatom, ki ga sestavlja 15 sodnikov. Slovensko ekipo bo vodila agentka Maja Menard, ki naj bi govorila slovensko. Hrvaška agentka naj bi govorila hrvaško, oba odvetnika naj bi govorila angleško. Najprej naj bi imela vsaka stran približno 20 minut za predstavitev stališč, nato naj bi imeli še možnost replike, običajno pa utemeljitvama obeh strani sledijo vprašanja sodnikov, ki bodo najbolj zanimiv del obravnave. Ta naj ne bi trajala več kot dve uri.

Komisija naj bi potrdila povezavo med evropskim pravom in neizvajanjem arbitraže

Generalni pravobranilec EU, pristojen za ta primer, je nekdanji estonski vrhovni sodnik Priit Pikamäe. Na obravnavi bo znano, kateri sodniki so v senatu in kdo je sodnik poročevalec. Sodišče je k prispevku pozvalo tudi Evropsko komisijo. V komisiji vsebine svojih odgovorov nočejo komentirati. Po neuradnih informacijah naj bi pravna služba komisije v odgovoru sodišču med drugim potrdila povezavo med neizvajanjem arbitražne razsodbe in evropskim pravom.

S sodišča so v petek na vprašanje, ali bo na obravnavi navzoča tudi komisija, odgovorili, da zaradi občutljive narave tega primera do začetka obravnave ne smejo razkrivati informacij o udeležencih.