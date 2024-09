Groza v lastnem domu: ženo je več let omamljal in vabil druge moške, da jo posilijo

Husband 'drugged his wife and invited dozens of men to rape in south of #France'



Dominique Pelicot, 71, is accused of organising online for the strangers, aged between 26 and 74, to come to his home in the southern French village of Mazan to rape his wife, Gisele Pelicot. #news pic.twitter.com/shPn1TyJ5u — Peer Community Hub, Your News Network Zone! 🇨🇦✌️ (@p_communityhub) September 2, 2024

Enainsedemdesetletni Dominique Pelicot je obtožen, da je svojo ženo Gisele omamljal s pomirjevali, ki jih je dajal v hrano in vino, nato pa druge moške vabil v svoj dom, da jo spolno zlorabijo. Teh je bilo več kot 80. Našel jih je na spletu, med obtoženimi posiljevalci pa so se znašli tudi svetnik, vojak, gasilec in nekdanji policist.

Groza je trajala več kot deset let, danes 72-letna Gisele pa trdi, da se sploh ni zavedala, da jo v njenem lastnem domu zlorabljajo neznanci.

A sickening mass rape case went on trial today in France. The victim, Gisèle Pélicot, requested that the proceedings take place in open court. Her name is also public.

Her lawyer says that's because "the shame has to be on the other side." https://t.co/BUmPzfLVzf — Tu Thanh Ha (@TuThanhHa) September 2, 2024

Policija je v preiskavi ugotovila, da je Pelicot zdrobljene uspavalne tablete in antidepresive svoji ženi Gisele dajal v večerjo ali vino na njunem domu v Mazanu v Provansi. Gisele naj bi posilili vsaj 92-krat.

"Sojenje bo zanjo pravo mučenje," je dejal njen odvetnik Antoine Camus, saj bo prvič videla posnetke trpinčenja.

Dvajset tisoč fotografij nezavestne žene

Preiskava njenega moža se je začela po naključju leta 2020, ko ga je varnostnik v nakupovalnem središču ujel med snemanjem žensk pod oblekami. Policija je nato na njegovem računalniku našla 20 tisoč fotografij in videoposnetkov njegove nezavestne žene. Zlorabe naj bi se začele leta 2011.

Preiskovalci so našli tudi internetno komunikacijo, med katero je Pelicot neznane osebe novačil, da so prišle na njegov dom in posilile njegovo ženo. Da bi za to zahteval plačilo, ni razvidno.

Dominique Pélicot, once considered a devoted husband, is now accused of orchestrating severe abuse against his wife, Gisèle Pélicot, over seven years.#dominiquepelicot #giselepelicothttps://t.co/HS3sRZSadT — Bentfilmfest (@Bentfilmfest01) September 2, 2024

Nekateri so prišli večkrat

Obtoženi je policistom priznal, da je ženi dajal močna pomirjevala, med drugim tudi zdravila za tesnobo. V zgolj enem letu je kupil 450 uspaval.

Obtoženi posiljevalci so stari od 26 do 74 let, večina jih je Gisele napadla enkrat, nekateri so jo posilili tudi do šestkrat.

Med 50 moškimi, ki jim sodijo, so lokalni svetnik, zdravstveni tehniki, novinar, nekdanji policist, paznik v zaporu, vojak, gasilec in javni uslužbenec. Velika večina je živela v bližini Mazana, mesta s približno šest tisoč prebivalci.

Obramba je med sojenjem trdila, da so bile to le skupne spolne fantazije, a je izvedenec ugotovil, da žrtev ni spala, temveč je bila v stanju, ki spominja na komo.

Dominique Pelicot je sicer obtožen umora in posilstva leta 1991 ter poskusa posilstva leta 1999.

Žrtev je na sodišče prišla v spremstvu svojih treh otrok in zahtevala, da je sojenje javno, saj so storilci želeli ostati anonimni, je poročal Guardian.