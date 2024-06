Hrvaška pretresena: 18-letnico udaril s kovinsko palico in jo posilil

V Gorici, kjer se je sestal s slovenskim in italijanskim kolegom, je Božinović danes novinarjem povedal, da so osumljenca prijeli zahvaljujoč policijskemu delu, ki ga je policija začela takoj po napadu, poroča hrvaški portal Index.

Policija je namreč v ponedeljek zvečer objavila posnetek nadzorne kamere osumljenca s pozivom javnosti k pomoči, novinarje pa je zanimalo, zakaj so posnetek objavili šele po večernih poročilih. Minister je zatrdil, da posnetek ni prispeval k prijetju osumljenca in da ga je policija našla z uporabo svojih operativnih metod.

Napad se je zgodil okoli tretje ure zjutraj

Napad se je zgodil v nedeljo okoli 3. ure zjutraj v Splitu. Žrtev so odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč in jo nato odpustili. Ima zlomljeno zapestje in lažje poškodbe na glavi.