Grozljiva pričevanja posiljenih moških: "Moje genitalije so pohabljali z električnim tokom"

Rusi na zasedenih območjih Ukrajine vodijo vojno spolnega nasilja, katerega žrtve so pogosto moški, piše CNN. Nekateri preživeli Ukrajinci so spregovorili o svojih izkušnjah s spolnim nasiljem, ki so ga nad njimi izvajali pripadniki ruskih sil. "Najprej so mi nataknili sponke na ušesa, med šokiranjem pa so me še tepli s palico, me brcali in udarjali z rokami. Potem so mi žice prestavili z ušes na genitalije. Rekli so: 'Zdaj te bomo sterilizirali.' Medtem so moje genitalije pohabljali z električnim tokom," je povedal 39-letni Oleksii Sivak, mornar iz Hersona.

Izkušnja s spolnim nasiljem, ki ga izvajajo ruski vojaki, je pogosta med Ukrajinci, vključno s civilisti in vojaki, ki so bili pridržani, odkar je Rusija pred več kot dvema letoma začela obsežno invazijo na državo. Nekaj ​​moških je javno spregovorilo o svojih preizkušnjah, ukrajinski tožilci in skupine za človekove pravice pa ugotavljajo, da moške žrtve predstavljajo vedno večji delež primerov posilstva. Zločini pogosto ostanejo neprijavljeni zaradi stigme in sramote.

V zadnjem letnem poročilu Varnostnega sveta Združenih narodov o spolnem nasilju je bilo navedeno, da je bilo leta 2023 v Ukrajini dokumentiranih 85 primerov posilstva, od tega 52 moških, 31 žensk, eno mladoletno dekle in en mladoletni fant.

Ločeno poročilo uradnikov ZN za človekove pravice, v katerem so intervjuvali 60 moških ukrajinskih vojnih ujetnikov po njihovi izpustitvi, pa je pokazalo, da je bilo od šestdesetih 39 žrtev spolnega nasilja.

Na vrhu seznama je pohabljanje genitalij z električnim tokom

CNN je intervjuval štiri preživele moške, dva osebno in dva po telefonu, ter pridobil pričevanja še dveh, ki so jih zadrževale ruske enote v petih ukrajinskih regijah, ki jih je okupirala ali si jih priključila Rusija. Vsi so opisali, da so bili podvrženi prisilni goloti, genitalnemu električnemu udaru, najpogosteje z žicami vojaškega terenskega telefona TA-57 iz sovjetskega obdobja, znanega kot Tapik, in grožnjam s posilstvom.

Njihova poročila so se ujemala s primeri, ki so jih dokumentirali regionalni tožilci v Kijevu, Hersonu in Harkovu, potrdile pa so jih tudi priče, ki so bile zaprte v istih prostorih za pridržanje v Harkovu in Hersonu.

"To vedno znova vidimo v različnih regijah pod okupacijo. Uporabljajo isto metodo izvajanja spolnega nasilja," je dejala Anna Sosonska, ukrajinska tožilka in vršilka dolžnosti vodje oddelka za spolno nasilje, povezano s konflikti v Ukrajini.

Sosonska je v pogovoru za CNN dejala, da so veliko dokumentiranih zločinov spolnega nasilja izvajali ruski vojaki, vključevalo pa je prisilno goloto, pohabljanje genitalij in posilstva. "Zlasti uporaba električnega toka na genitalijah, ki je na vrhu seznama," je dejala.

Ukrajinsko tožilstvo je zabeležilo tudi primere, ko so ruski uradniki posilili ali poskušali posiliti žrtve z uporabo predmetov, kot so palice, pipa, steklenica, ročaj lopate, palica in pero.

"Videti je bilo, da imajo fetiš na genitalije"

Za CNN je spregovoril Roman Šapovalenko iz Hersona, ki so mu ruske varnostne sile eno uro po tem, ko so ga aretirale, grozile s posilstvom. 25. avgusta 2022, dan po dnevu neodvisnosti Ukrajine, so, kot je povedal, trije oboroženi in zamaskirani častniki ruske zvezne varnostne službe (FSB) vdrli v njegov dom, ga povsem preiskali in skušali najti obremenilne dokaze. Nato so ga zvezali, mu zavezali oči in ga stlačili v avto. Povedal je, da so ga z elektrošokom večkrat stresli v predelu genitalij, mu grozili, da ga bodo posilili s steklenico in ga sterilizirali.

"Videti je bilo, da imajo fetiš na genitalije. Včasih so odprli vrata in rekli: 'Izvlekli bomo palice in vse tukaj posilili,'" je za CNN povedal Šapovalenko, 39-letni vodja kmetije.

Sosonska dejala, da je nemogoče oceniti dejansko število kaznivih dejanj, ki so storjena, zlasti na zasedenih ozemljih, ki ostajajo nedostopna njenim preiskovalcem in tožilcem. Foto: Guliverimage

"Smejali so se mi, ko so me mučili. Dvakrat so me odpeljali na strel."

Roman Černenko je po tem, ko so ga ruske enote zajele na območju Mariupola, sedem mesecev preživel v celici v zaporu v okupiranem mestu Olenivka v vzhodni regiji Donecka. Devetindvajsetletni obveščevalni častnik ukrajinske vojske je opisal, da so ga štiri mesece mučili vsak dan po kar trikrat na dan. Dejal je, da verjame, da so pri mučenju sodelovali častniki ruske GRU, ruske zvezne službe za prestajanje kazni (FSIN) in FSB, glavne ruske obveščevalne agencije.

Černenko je bil izpuščen v okviru izmenjave zapornikov januarja 2024 in še vedno okreva po preizkušnji. V pogovoru za CNN je dejal, da mu je moč, da je preživel ujetništvo, dajala misel na dekle in mater, ki sta ga čakali doma.

"Smejali so se, ko so me mučili. Rekli so mi, da mojo mamo jeb*** Čečeni. Dvakrat so me odpeljali na strel, grozili so mi s posilstvom," je svojo preizkušnjo na kratko opisal Černenko.

"Zabavali so se"

Andrij, prebivalec Hersona, ki je bil zaprt v enem od ruskih zaporov, se več kot leto in pol po tem, ko je bil izpuščen, še vedno spominja krikov svojih sozapornikov. "Zadržali so nas v kleti poslovne stavbe. Bila je majhna soba brez pohištva, spali smo na kartonu, na stranišče pa smo šli v vedro," je povedal Andrij.

"Bil sem zadnji, ki so ga pripeljali na zaslišanje, zato sem slišal, kako so vse mučili v sosednji sobi. Nisem mogel slišati pogovorov, samo krike in stokanje. Zaradi teh krikov ni bilo mogoče spati," se je spomnil enega še posebej grozljivega dogodka. "Ne vem, kdo je bil ta človek in kaj se mu je zgodilo, odpeljali so ga na hodnik, kjer so ga posilili s palico, da so ga vsi slišali in videli."

Po Andrijevih besedah ​​so bile grožnje s posilstvom in genitalnim električnim udarom običajne med ruskimi silami. "Uživali so. Zabavali so se," je sklenil.

"Žice z električnim tokom so mi prestavili z ušes na genitalije"

Svojo izkušnjo je delil tudi Oleksii Sivak, 39-letni mornar iz Hersona. Povedal je, da ga je prišlo aretirat osem moških – štirje v vojaških uniformah in štirje v civilnih oblačilih, vsi z zakritimi obrazi. Odpeljali so ga na lokalno policijsko postajo in ga nato predali, kot so rekli, FSB.

Spomnil se je, da so ga pretepli in mučili z električnim tokom iz že omenjenega telefona. "Najprej so mi na ušesa nataknili sponke in me med šokiranjem še tepli s palico, me brcali in udarjali z rokami. Potem so mi te žice prestavili z ušes na genitalije. Rekli so: 'Zdaj te bomo sterilizirali.' Medtem so moje genitalije pohabljali z električnim tokom," je povedal.

Dejanski obseg spolnega nasilja med vojno morda nikoli ne bo razkrit

V skladu z Rimskim statutom Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) se posilstvo in spolno nasilje na sistematičen ali široko razširjen način obravnavata kot zločin proti človeštvu. Po mnenju ukrajinskih tožilcev, ki preiskujejo spolno nasilje in zlorabo na podlagi konflikta, vsi razpoložljivi dokazi kažejo, da gre za namerno taktiko, ki je del ruskega modusa operandi v Ukrajini.

Od začetka maja je Ukrajina uradno zabeležila 293 primerov spolnega nasilja, čeprav je Sosonska dejala, da je nemogoče oceniti dejansko število kaznivih dejanj, ki so storjena, zlasti na zasedenih ozemljih, ki ostajajo nedostopna njenim preiskovalcem in tožilcem, poleg tega pa se na okupiranih ozemljih Ukrajine posilstva dogajajo še zdaj.

Po navedbah urada ukrajinskega varuha človekovih pravic je okoli 37 tisoč ukrajinskih državljanov še vedno pogrešanih, na tisoče naj bi jih pridržali v ruskem priporu in jim grozita mučenje in spolno nasilje. Toda dejanski obseg spolnega nasilja, storjenega med vojno, morda ne bo nikoli razkrit. Le del žrtev se nagiba k temu, da spregovorijo, in po podatkih ZN to še posebej velja za moške, med katerimi se nekateri morda sprva sploh ne zavedajo, da je bilo to, kar se jim je zgodilo, spolno nasilje.

Ukrajinski uradniki pravijo, da je težko ali celo nemogoče izslediti posamezne storilce kaznivih dejanj spolnega nasilja. Do začetka maja so ukrajinski tožilci izdali uradna obvestila o sumu proti 42 ruskim častnikom, vložili 19 obtožnic proti 28 posameznikom in obsodili pet ljudi.