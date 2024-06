Francija v šoku: skupina najstnikov posilila 12-letno judovsko deklico

Francoske oblasti so zaradi suma posilstva v severozahodnem pariškem predmestju Courbevoie v ponedeljek prijele tri najstnike, stare med 12 in 13 let, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal policijski vir.

Tožilstvo v Nanterreu je v zvezi z napadom v torek sporočilo, da so odprli preiskavo proti trojici osumljencev v povezavi s spolnim nasiljem, grožnjami s smrtjo in antisemitskimi žalitvami.

Dva najstnika so obtožili skupinskega posilstva 12-letne deklice. Tretji je bil prav tako obtožen antisemitskih žalitev in nasilja ter groženj s smrtjo, ne pa tudi posilstva. Po obtožbi so mu dovolili, da se je vrnil domov.

Povedala je, da so jo odvlekli v zapuščeno barako

Deklica je policiji povedala, da so jo v soboto zvečer ogovorili trije fantje, medtem ko je bila s prijateljem v parku blizu svojega doma, in jo odvlekli v zapuščeno barako, jo tam zlorabljali, žalili in posilili, pri čemer naj bi ji grozili s smrtjo in obkladali z antisemitskimi žaljivkami.

Njenemu prijatelju je uspelo identificirati dva napadalca. Po poročanju francoskih medijev naj bi bil eden od domnevnih storilcev njen prejšnji fant.

Napad je pretresel francosko judovsko skupnost in povečal napetosti pred predčasnimi volitvami v Franciji konec meseca, ki bi lahko prvič pripeljale na oblast skrajno desni Nacionalni zbor, poroča AFP.

Glavni francoski rabin Haim Korsia je na družbenem omrežju X izrazil zgroženost ob napadu in pozval h kaznovanju storilcev "tega podlega dejanja", ob tem pa zapisal, da "nihče ne sme biti oproščen spričo tega vala antisemitizma brez primere".

Macron je obsodil napad

Napad je obsodil tudi predsednik Macron. Na današnji seji vlade je govoril o "nadlogi antisemitizma", ki grozi francoskim šolam, je povedal vir blizu predsednika. Macron je pozval k dialogu o rasizmu in sovraštvu do Judov v šolah, da bi preprečili, da bi "sovražni govor z resnimi posledicami" prodrl v razrede, dodaja AFP.

Francija, ki je dom največje muslimanske skupnosti v Evropi, je doživela porast antisemitskih dejanj od napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra, ki mu je sledila izraelska povračilna ofenziva na Gazo.