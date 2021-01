Čustveno slovo Melanie Trump: Za vedno boste v mojem srcu #video

Odhajajoča prva dama slovenskih korenin Melania Trump je svoj poslovilni govor pričela z izpovedjo, da so jo v zadnjih štirih letih pri delu navdihovali Američani po vseh ZDA. Opisala jih je kot ljudi, ki s svojo dobroto, pogumom ter milino povzdigujejo svoje skupnosti in jim služijo.

V svojem govoru se je večino časa zahvaljevala

"Zadnja štiri leta so bila nepozabna. Ob zaključku najinega bivanja v Beli hiši razmišljam o vseh ljudeh, ki sem jih udomačila v svojem srcu, in njihovih neverjetnih zgodbah, domoljubju in odločnosti," je povedala soproga odhajajočega predsednika Donalda Trumpa in se v nadaljevanju dotaknila ameriških vojakov, ki so ji "s pogumom v očeh povedali, kako radi služijo tej državi." V govoru je vojake označila za heroje in obljubila, da bo tako njih kot njihove družine imela v svojih mislih in molitvah.

Kot je še povedala, so se je med delom kot prva dama dotaknili tudi vsi varnostni organi, ki so zanjo in Trumpa v tem času skrbeli. "Vsako uro slehernega dne varujejo naše skupnosti, zato jim bomo vedno hvaležni," je poudarila.

Foto: Reuters

Omenila je tudi otroke, ki jih je spoznala ob obiskih v bolnišnicah in rejniških centrih. "Četudi se borijo s težko boleznijo ali so pred izzivi, vedno prinašajo radost tistim, ki jih imajo priložnost spoznati," je pojasnila. Melania se je ob tem spomnila tudi na vse matere, ki so ob zdravljenju odvisnosti od opioidnih substanc zaradi ljubezni do svojih otrok premagale te neverjetne stiske.

Kot je dejala, so jo pri delu navdahnili tudi vsi oskrbniki otrok, rojenih s sindromom neonatalne abstinence, ter skupnosti, ki tem otrokom nudijo podporo in za njih skrbijo zato, da normalno rastejo. "Ko pomislim na te pomembne izkušnje, sem ponižna, da sem imela priložnost zastopati narod s tako prijaznimi in radodarnimi ljudmi," je poudarila.

Ponižna zaradi privilegija

Melania Trump se je seveda v svojem govoru dotaknila tudi pandemije koronavirusa, ki je zaznamovala zadnje leto Trumpovega mandata. Ker se svet še vedno bojuje s covid-19, je ob tej priložnosti izrekla zahvalo vsemu zdravstvenemu osebju in drugim, ki si prizadevajo rešiti življenja. Izrazila je sožalje vsem, ki so zaradi zahrbtne bolezni koronavirusa izgubili ljubljeno osebo.

"Vsako življenje je dragoceno, zato vse Američane prosim, naj bodo previdni in naj uporabijo zdravo pamet, zato da zaščitijo ranljive skupine," je bila jasna. V nadaljevanju se je zahvalila tudi šolarjem, učiteljem in vsem družinam, ki so ob pandemiji pomagali lajšati razmere ljudem v stiski.

Foto: Reuters

Opozorila je tudi na to, da nasilje ni odgovor in da ni opravičljivo dejanje. S tem se je verjetno na posreden način dotaknila dogodka, ki se je odvil 6. januarja, ko so Trumpovi privrženci napadli poslopje zveznega kongresa v poskusu vplivanja na spremembo izida predsedniških volitev.

Zadnji del govora je Melania posvetila refleksiji nad svojim delom v predsedniški rezidenci. "Ko sem prispela v Belo hišo, sem se kot mati čutila dolžno spodbujati, vlivati moč in učiti vrednote prijaznosti. Dolžnost nas odraslih in staršev je, da otrokom zagotovimo najboljše možnosti za polno in zdravo življenje. Ravno ta strast do pomoči otrokom je delovala kot motivacija pri moji prvi politični pobudi kot prva dama," je še pojasnila in ob tem na kratko tudi omenila svojo iniciativo Be best (Bodi najboljši, op. p.) njeno poslanstvo in projekte, ki so nastali v okviru te.

Za konec je še izrazila iskreno upanje, da bo sleherni Američan opravil svoje delo za boljšo prihodnost. "Da bo naše otroke naučil, kaj pomeni biti najboljši. Starše prosim, naj svoje otroke poučijo o pogumnih in nesebičnih herojih, ki so delali in se žrtvovali, da bi ta dežela (ZDA, op. p.) postala dežela svobodnih. Vodijo naj z zgledom in skrbjo za svojo skupnost," je med drugim izpostavila.

Po čem si jo bomo zapomnili?

Med drugim je v sklepni misli povedala, da so lahko ZDA še naprej luč upanja za prihodnje generacije. "Nobena beseda ne more izraziti globine moje hvaležnosti za privilegij, da sem lahko služila kot vaša prva dama," je iskreno zaključila. Celoten govor si lahko sicer pogledate v posnetku na vrhu članka.

Junija 2018 je Melania sprožila val ogorčenja, ko si je pred obiskom migrantskih otrok dovolila obleči jakno, na kateri je pisalo: "Res mi ni mar, pa vam?" Melania je jakno nosila na letalu in jo pred obiskom Teksasa sicer slekla, ko je odhajala, pa spet oblekla. Foto: Reuters

Sicer pa je ob zamenjavi ameriške oblasti britanski BBC objavil članek z naslovom Skrivnostna življenja prvih dam, ki se osredotoča predvsem na zapuščino, ki so jo za seboj pustile soproge ameriških predsednikov. Za Melanijo so napisali, da si jo bo javnost zapomnila po božičnem okraševanju Bele hiše in kontroverzni prenovi vrtov ob predsedniški rezidenci.

Mogoče si jo bodo zapomnili tudi po tem, da Melania tokrat ne bo spoštovala tradicije, ki veleva, da odhajajoča prva dama ZDA v Belo hišo na ogled povabi prihajajočo prvo damo - torej Jill Biden, ker naj bi še naprej tako kot njen mož Trump zamerila zaradi njegovega poraza na novembrskih predsedniških volitvah. Čeprav Trumpova o volilnih prevarah ne govori, pa tako kot nekateri Trumpovi privrženci novoizvoljenemu predsedniku Josephu Bidnu in soprogi še vedno ni čestitala za volilno zmago. Povsem drugače je bilo po volitvah leta 2016, ko je Michelle Obama razkazala Belo hišo Melanii Trump.

Rekordno nizka podpora

Trump odhaja iz Bele hiše z rekordno nizko javno podporo njegovemu delu, ki ga po zadnji anketi Gallupovega inštituta odobrava le 34 odstotkov Američanov. Melania je nekoliko bolj popularna s 47-odstotno podporo, vendar je tudi ta rekordno nizka. Hillary Clinton se je leta 2001 poslovila od Bele hiše s 56-odstotno podporo, Laura Bush s 67-odstotno, Michelle Obama pa z 69-odstotno podporo. Zakonca Trump se ravno tako ne bosta udeležila Bidonove inavguracije, ki bo potekala jutri. Kot poročajo ameriški mediji, naj bi se Trump z Melanio in sinom Barronom iz Washingtona v Florido odpravil že danes.

Družina Trump naj bi že danes zapustila Wasington in odšla na Florido. Foto: Reuters

Melania Trump je naturalizirana Američanka, rojena v Sloveniji, vendar pa je svojo prvo domovino zadnja štiri leta omenjala le, ko je govorila o slabostih komunističnega sistema. Slovenske voditelje je srečevala le ob priložnostih, kot so bili uradni sprejemi predsednika ZDA ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN in med Trumpovimi obiski Evrope.

Slovenskim medijem je ob poplavi prošenj za intervjuje ali izjave preko posrednikov po poročanju STA sporočila, naj jo pustijo pri miru, ker noče biti znana kot priseljenka, temveč kot ameriška prva dama. Ameriškim Slovencem ni pripravila nobenega sprejema niti jih ni omenila, čeprav so bili ponosni nanjo in so številni volili Trumpa prav zaradi nje.