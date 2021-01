Trumpova: Razočarana sem nad tem, kar se je zgodilo

Ameriška prva dama Melania Trump je v pismu, ki je objavljeno na spletni strani Bele hiše, poudarila, da jo je vdor podpornikov njenega moža Donalda Trumpa v ameriški kongres prejšnji teden razočaral in pretresel. Ob tem je poudarila, da je sramotno, da ta dogodek spremljajo tudi povsem neupravičene in zavajajoče obtožbe na njen račun. Trumpova je sporočila, da brez dvoma obsoja nasilje, ki ni nikoli sprejemljivo.

Odhajajoča ameriška prva dama Melania Trump je v pismu z naslovom Naša pot naprej (ang. Our Path Forward) poudarila, da je tako kot drugi prebivalci ZDA v preteklem letu spremljala, kako je novi koronavirus pustošil po Ameriki. "Vsi narodi so občutili izgubo svojih bližnjih, gospodarsko škodo in negativne učinke izolacije," je poudarila Trumpova. Kot je dejala, pa je bilo ob tem iz prve roke zelo navdihujoče videti, kaj vse so prebivalci ZDA pripravljeni storiti drug za drugega in najbolj ranljive družbene skupine.

Zaradi vdora protestnikov v kongres razočarana in pretresena

Ko gre za vdor podpornikov njenega moža in odhajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v ameriški kongres, je Trumpova poudarila, da je zaradi tega razočarana in pretresena. "Zdi se mi sramotno, da te tragične dogodke spremljajo opolzke govorice, neupravičeni osebni napadi in zavajajoče obtožbe na moj račun od ljudi, ki naj bi bili relevantni in imeli agendo. Ta čas je potreben samo za zdravljenje te države in državljanov. Tega se ne bi smelo izkoristiti za oseben dosežek," je menila Trumpova.

Trumpova je sporočila, da je zaradi vdora podpornikov njenega moža v ameriški kongres razočarana in pretresena. Foto: Reuters

Po njenih besedah bi moral ameriški narod svoje rane pozdraviti na civiliziran način: "Vsekakor obsojam nasilje, ki se je zgodilo na Kapilotu. Nasilje ni nikoli sprejemljivo." Dodala je, da je kot državljanka ZDA ponosna na pravico do svobode izražanja brez preganjanja: "To je eden od najpomembnejših idealov, na katerih je zgrajena Amerika. Mnogi so se žrtvovali, da bi zaščitili to pravico. Rada bi, da si državljani te države s tem v mislih vzamejo trenutek in pogledajo na stvari z vseh perspektiv."

Trumpova: Strast se ne sme sprevreči v nasilje

Nato je spet obsodila nasilje: "Ljudi rotim, naj končajo nasilje, naj nikoli ne ustvarjajo domnev na podlagi barve kože ali uporabijo drugačne politične ideologije kot podlago za agresijo in zlonamernost. Prisluhniti moramo drug drugemu, se osredotočiti na to, kar nas združuje, in se dvigniti nad to, kar nas razdvaja." Dodala je, da je zelo navdihujoče videti, da so številni prebivalci ZDA s strastjo in entuziazmom sodelovali na volitvah, vendar je treba preprečiti to, da bi se ta strast sprevrgla v nasilje.

"V čast mi je bilo, da sem vam lahko služila kot prva dama. Rada bi se zahvalila milijonom Američanov, ki so v preteklih štirih letih podpirali mojega moža in mene ter pokazali neverjeten vpliv ameriškega duha," je dejala Trumpova ter dodala, da je zdaj za ZDA napočil čas za zdravljenje, milost, razumevanje in mir.