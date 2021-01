Melanio zapustila tesna sodelavka, Ivanka je imela prehitre prste

Privrženci aktualnega predsednika ZDA Donalda Trumpa so v sredo vdrli v kongresno palačo in za nekaj ur prekinili proces potrditve izida predsedniških volitev, na katerih je zmagal Joe Biden. Umrli so štirje ljudje, protestniki pa so za sabo v kongresni palači pustili pravo razdejanje, napadli so tudi novinarje in uničevali njihovo opremo.

Trump množice ni znal pomiriti

V ZDA so si vse bolj enotni, da velik del odgovornosti za dogajanje nosi aktualni predsednik Trump, saj je ta še dopoldan svoje privržence pozval, naj gredo nad kongres in odstranijo šibke kongresnike. Ko so stvari pred kongresom že eskalirale, je predsednik podpornike pozval, naj gredo v miru domov, a je še vedno vztrajal, da so bile predsedniške volitve ukradene.

Melanio zapustila tesna sodelavka

Nad Trumpovim obnašanjem so začudeni tudi zaposleni v Beli hiši, ki po poročanju nekaterih medijev pripravljajo odstopne izjave. Med drugim je svoj odstop že podala namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Sarah Matthews. Pred njo je odstop napovedala tudi šefica kabineta prve dame ZDA Melanie Trump Stephanie Grisham. Kot pišejo ameriški mediji, je bila Grishamova ena vidnješih oseb v krogu Melanie Trump, pogosto pa jo je tudi branila pred očitki.

Ivanka je imela prehitre prste

Svoje čivkanje pa je po dramatičnem razvoju dogodkov obžalovala tudi Ivanka Trump, hči ameriškega predsednika. Delila je namreč objavo svojega očeta, pri tem pa protestnike označila za "domoljube". Objavo, v kateri je protestnike tudi pozvala, da naj bodo mirni in nenasilni, je čez nekaj minut izbrisala.

sorry @ivankatrump I saw that you deleted this very good tweet about how the men storming the capitol are "patriots" and wanted to put this screenshot up in case you need it. xo pic.twitter.com/FIO06Ya02k — Erin 11,779 Ryan (@morninggloria) January 6, 2021

