"Trump si je z izpadom svojih privržencev dokončno zapečatil usodo"

"Shod v Washingtonu se je pod gnevnimi besedami Donalda Trumpa sprevrgel v nasilje, ki je dokončno pokopalo vse njegove možnosti za zmago in morebitno kandidaturo na prihodnjih predsedniških volitvah. Zaradi izgube dveh senatorskih glasov v Georgii so republikanci izgubili prevlado v senatu, to pa je močno ujezilo Trumpa. Republikanska stranka se je načeloma odrekla Trumpu, ta pa se je počutil izdanega. Kot se običajno v takšnih primerih zgodi politikom, je Trump izgubil stik z realnostjo," včerajšnje nasilne izgrede pred Kapitolom opisuje Bogomil Ferfila, velik poznavalec ameriških političnih razmer in profesor na ljubljanski fakulteti za družbene vede.

Dodaja, da je Trump svojim privržencem, čeprav ni izrecno pozival k nasilnim protestom, od volitev dalje sporočal, da so republikancem z goljufanjem ukradli zmago. "Gre za posredno ščuvanje, katerega rezultat so včerajšnji nasilni izgredi," je prepričan.

Trumpove sanje so se sfižile

Ob tem pojasnjuje, da je Trump s shodom očitno poskušal pritisniti na svojega podpredsednika Mika Pencea in privržence v kongresu, da bi sicer formalno potrditev elektorskih glasov v kongresu obrnili njemu v prid.

To je po mnenju Ferfile statuarno celo mogoče. Pence bi se lahko namreč odločil za čimprejšnjo formalno potrditev v kongresu, lahko bi zahteval petdnevni odlog potrditve ali pa bi razveljavil volitve in vse skupaj dal na glasovanje v predstavniški dom. Tu bi glasovali po delegacijah posameznih zveznih držav, kjer imajo republikanci večino.

"To je morda v sanjah verjel Trump, a se je vse skupaj sfižilo. Razgrete strasti so eksplodirale, zgodil se je napad, ki nima primera v ameriški zgodovini, temveč je značilnost Balkana in afro-azijskih držav," opozarja Ferfila.

Sprašuje se, zakaj je varnost pred Kapitolom, kjer se je zbralo okoli 50 tisoč Trumpovih privržencev, odpovedala. Ali je bilo to morda dogovorjeno, bi bilo lahko znano v prihodnosti.

Ob tem Ferfila opozarja tudi na sproženje dvomov o večstrankarskem političnem sistemu, katerega glavni zagovornik so ZDA. "Če se bodo ljudje začeli pobijati med seboj, to ne bo priznanje temu sistemu," pravi.

Dobro opravljeno delo ameriškega pravosodnega sistema

Ferfila ne pričakuje, da se bodo protesti razširili na preostale dele ZDA. Sam je sicer proteste pričakoval že po razglasitvi Bidnove zmage, a jih ni bilo. "Strasti so se umirile. Kljub včerajšnjemu polomu in začetnim negotovostim je ameriški sodni sistem zelo dobro opravil svojo vlogo," je prepričan.

Ob tem je spomni, da so vsa sodišča, čeprav je Trump v svojem mandatu imenoval dva tisoč vrhovnih sodnikov, zavrnila vseh 60 Trumpovih pravnih zahtev po razveljavitvi posameznih volitev. "Volitve so bile resda izpeljane v kaosu epidemije in prav je, da so Trumpovi odvetniki opozarjali na nepravilnosti, vendar politika odločitev sodišč ne more postaviti na glavo," opozarja.

Inavguracija bo po njegovih napovedih 20. januarja potekala po načrtih, a verjetno brez Trumpove prisotnosti, meni Ferfila.