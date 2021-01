Tako so protestniki vdrli v kongres in napadli novinarje #foto #video

Podporniki predsednika Trumpa so v sredo vdrli v ameriški kongres, pri tem pa uničili tudi nekaj opreme. Skupina protestnikov pa se je pred stavbo spravila tudi nad novinarje, jih žalila in uničevala kamere in drugo opremo.

Privrženci aktualnega predsednika ZDA Donalda Trumpa so v sredo vdrli v kongresno palačo in prekinili proces potrditve izida predsedniških volitev, na katerih je zmagal Joe Biden. Zasedanje obeh domov kongresa so za nekaj časa prekinili, poslanci pa so se zatekli v svoje pisarne.

Protestniki so se spravili nad novinarje in uničevali kamere

Večja skupina ljudi se je pred kongresom spravila tudi nad novinarje, ki so spremljali protestni shod. Protestniki so zrušili kovinske ograje, za katerimi so bile nameščene medijske hiše.

Na novinarje, snemalce in drugo osebje so kričali, jim grozili in jih označili za izdajalce. Novinarji so nato zapustili območje, na posnetkih pa je videti, kako so Trumpovi podporniki uničevali kamere in drugo snemalno opremo na prizorišču.

JUST NOW: protestors charging the media pic.twitter.com/cANlcv5CMP — William Turton (@WilliamTurton) January 6, 2021

Tovrstno obnašanje protestnikov pa ni nepričakovano, saj je tudi sam predsednik Trump pogosto kritiziral medije, novinarje opisoval kot sovražnike ljudstva, novice pa večkrat označil za "lažne".

Vdrli v kongres in tam uničevali stvari

Protestniki, ki so vdrli v kongres, so zasedli številne pisarne in se v njih fotografirali, prav tako so povzročili precej škode. Med drugim so se znesli tudi nad pisarno predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters